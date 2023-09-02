Нестеров о 2:5 от «Ак Барса»: «Федотов отлично сыграл. Это защитники должны были ему помочь, не давать добивать, подставлять»

Никита Нестеров оценил поражение ЦСКА от «Ак Барса» (2:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«В принципе, хорошо начали. Были моменты, было много большинства, мы могли сделать результат уже в первом периоде. Но мы не забили в большинстве, а Казань забила. Вот и результат. Надо работать над этим компонентом.

Много удалений из-за эмоций? Я бы не сказал. Это скорее дисциплина и новые правила. За все удаляют. И это хорошо, хоккей будет более зрелищным. Если мы забивать в большинстве будем, конечно. Я уже адаптировался к новым правилам

Считаю, что [Федотов] отлично сыграл, это защитники должны были ему помочь. Больше работы надо было делать, не давать добивать, подставлять.

Мы все исправим, все впереди. Короткая предсезонка? Не думаю, что нам нужно время на разгон, Сезон начался, мы полностью готовы. Первый блин комом, впереди ещё много матчей, будем выигрывать», – сказал защитник .