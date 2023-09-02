Радулов о деле Федотова: «Я особо не вникал. Тяжело, когда человек пропустил целый год. Главное, что все позади, и он снова играет»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Александр Радулов высказался о выходе Ивана Федотова на игру за Кубок Открытия.

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

– Хорошая игра для начала сезона, выводы делать рано. Но хорошо, что победили. Причем у нас было много удалений. Думаю, зрителям понравилось, когда была игра спецбригад. О своем состоянии говорить не буду. Играем, работаем – только сентябрь месяц. Самое интересное впереди.

– Как относитесь к тому, что Федотову разрешили играть?

– Хороший вратарь. Я особо не вникал в его ситуацию. Думаю, что и без меня хватает людей, кто в этом разберется. Здорово, что парень играет.

И это тяжело, когда человек пропустил целый год, а потом возвращается в большой спорт. Но главное, что все позади, и он снова играет в хоккей, – сказал форвард «Ак Барса». 

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3 комментария

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Алар
А Радулов не дурак!
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