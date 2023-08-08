Леонид Тамбиев высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

– Интересно, к чему это приведет. Следующий шаг – иностранец будет заигран за сборную России.

– А зачем? Российский хоккей настолько богат талантами! Посмотрите, какие шикарные ребята играют на турнире в Сочи, например.

Хоккей же не футбол. Хоккей – это спорт №1 в России, с глубочайшими традициями и великими победами. Я просто не вижу смысла, зачем давать эти паспорта. Такая богатая история, такой огромный выбор! В чем логика?

Мы не знаем даже, сколько талантливых ребят подрастает. Но я уже слышу имена из сборной 17-летних. Или вот за СКА выступает , родившийся в 2005 году. Играли мы против него. Роскошный парень! – сказал главный тренер « » .

Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»

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