Тамбиев о натурализации: «Хоккей – спорт №1 в России, с глубочайшими традициями и великими победами. Это же не футбол, не вижу смысла давать паспорта»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал натурализация Матч ТВ Иван Демидов Хоккей

Леонид Тамбиев высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

– Интересно, к чему это приведет. Следующий шаг – иностранец будет заигран за сборную России.

– А зачем? Российский хоккей настолько богат талантами! Посмотрите, какие шикарные ребята играют на турнире в Сочи, например.

Хоккей же не футбол. Хоккей – это спорт №1 в России, с глубочайшими традициями и великими победами. Я просто не вижу смысла, зачем давать эти паспорта. Такая богатая история, такой огромный выбор! В чем логика?

Мы не знаем даже, сколько талантливых ребят подрастает. Но я уже слышу имена из сборной 17-летних. Или вот за СКА выступает Иван Демидов, родившийся в 2005 году. Играли мы против него. Роскошный парень! – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»

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11 комментариев

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спортс это что за реклама новая с видео графикой, которая требуется три раза закрывать через 4 секунды?!!! вы там вообще решили сайт загубить
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Ответ Джони Две Куртки
спортс это что за реклама новая с видео графикой, которая требуется три раза закрывать через 4 секунды?!!! вы там вообще решили сайт загубить
Спортивные новости мешают просмотру рекламы)
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В Хоккее с мячом еще больше наверное побед чем с шайбой, но это не делает с мячом популярнее шайбы.Какая причина у хоккея быть популярнее футбола? Сколько людей хотя бы раз в жизни играли в хоккей с шайбой?А в футбол наверное каждый, даже девчонки во дворе хоть раз в жизни пинали мяч.
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Что несёт это чудо??? Футбол раз 50 популярнее хоккея с России
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Такой #1, что этого Тамбиева никто не знает, кроме ограниченного круга лиц.
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Кто это?
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когда СКА начнёт натурализацию бразильцев?
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Также гражданин Латвии Тамбиев отметил:

"Интересно, к чему это приведет. Следующий шаг – иностранный тренер будет тренировать российские клубы.

– А зачем? Российский хоккей настолько богат талантливыми тренерами! Посмотрите, какие шикарные ребята тренируют на молодёжных турнирах, например."
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фернандес и мальком против
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