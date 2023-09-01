Гендиректор «Динамо»: «У Менелла нет препятствий, чтобы сыграть за сборную России. Если его мастерство и самоотдача будут устраивать штаб, его позовут»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Динамо натурализация Сергей Сушко Бреннан Менелл Хоккей

Сергей Сушко высказался о шансах Бреннана Менелла сыграть за сборную России.

«Менелл в КХЛ играет уже не первый сезон. Ему очень нравится в Москве, он действительно любит Россию и нашу культуру.

Хорошо, что была возможность предоставить ему паспорт. Мы получили в первую очередь не легионера, а качественного игрока. Мы довольны, что это все получилось.

У него нет никаких препятствий, чтобы сыграть за сборную России, он не заигран за США. Если его уровень мастерства и самоотдачи будет устраивать тренерский штаб сборной, то его позовут. И сам Менелл, и «Динамо» будут счастливы. Это будет доказательством того, что он не зря получил паспорт», – сказал гендиректор «Динамо» Сушко.

Напомним, 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо» Менелла. 11 августа ФХР сообщила, что американец может играть за сборную России. Он перестал быть легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
khayembii
Где он сыграет за Россию? Против Беларуси?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshal .masha
А в армию у него есть препятствие идти?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий