Гендиректор «Динамо»: «У Менелла нет препятствий, чтобы сыграть за сборную России. Если его мастерство и самоотдача будут устраивать штаб, его позовут»
Сергей Сушко высказался о шансах Бреннана Менелла сыграть за сборную России.
«Менелл в КХЛ играет уже не первый сезон. Ему очень нравится в Москве, он действительно любит Россию и нашу культуру.
Хорошо, что была возможность предоставить ему паспорт. Мы получили в первую очередь не легионера, а качественного игрока. Мы довольны, что это все получилось.
У него нет никаких препятствий, чтобы сыграть за сборную России, он не заигран за США. Если его уровень мастерства и самоотдачи будет устраивать тренерский штаб сборной, то его позовут. И сам Менелл, и «Динамо» будут счастливы. Это будет доказательством того, что он не зря получил паспорт», – сказал гендиректор «Динамо» Сушко.
Напомним, 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо» Менелла. 11 августа ФХР сообщила, что американец может играть за сборную России. Он перестал быть легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.
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