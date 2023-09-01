Сопин о гражданине РФ Менелле: «Он пытается общаться по‑русски и понимает, что у него спрашивают. Это уже большой успех»

Теги Алексей Сопин Андрей Скопинцев КХЛ Динамо Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Сопин рассказал об изучении русского языка Бреннаном Менеллом.

В июле 26‑летний американский защитник получил паспорт гражданина РФ. Вскоре ФХР присвоила ему спортивное гражданство России, после чего перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ

«Он занимается сам с учителем два‑три раза в неделю. Сегодня обсуждали с тренерским штабом, что ему Андрей Скопинцев, тренер по защитникам, объясняет что‑то, а он отвечает по‑русски.

Сегодня Менелл мне ответил по‑русски «отлично» на вопрос «как дела». Он пытается уже общаться по‑русски и понимает, что у него спрашивают. Это уже большой успех», – сказал спортивный директор «Динамо». 

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4 комментария

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Pink Floyd1276
Гражданин Менелл
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oberkorn
200 миллионов рублей. Оу, йес, йес
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Al561
Надо как-то эту тему замылить.
Получил гражданство, понятно зачем, теперь не легионер, проехали.
Надеюсь будет хорошо играть, иначе пофиг его граждантство.
А что он учит, на каком языке кричит из сортира "занято", какой расцветки его носки, это все не имеет значения)))
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