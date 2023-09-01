Сопин о гражданине РФ Менелле: «Он пытается общаться по‑русски и понимает, что у него спрашивают. Это уже большой успех»

Алексей Сопин рассказал об изучении русского языка Бреннаном Менеллом.

В июле 26‑летний американский защитник получил паспорт гражданина РФ. Вскоре ФХР присвоила ему спортивное гражданство России, после чего перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате .

«Он занимается сам с учителем два‑три раза в неделю. Сегодня обсуждали с тренерским штабом, что ему Андрей Скопинцев, тренер по защитникам, объясняет что‑то, а он отвечает по‑русски.

Сегодня Менелл мне ответил по‑русски «отлично» на вопрос «как дела». Он пытается уже общаться по‑русски и понимает, что у него спрашивают. Это уже большой успех», – сказал спортивный директор «Динамо».

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