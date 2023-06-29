Макдэвид о том, сколько очков Бедард наберет в качестве новичка: «Он каждый раз превосходит ожидания. Посмотрим»

Теги Чикаго Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Коннор Макдэвид поделился мнением о Конноре Бедарде.

«Чикаго» выбрал 17-летнего игрока под общим первым номером на церемонии драфта в Нэшвилле.

– Сколько очков Бедард может набрать в качестве новичка?

– Трудно назвать число, когда речь идет о таких парнях, как этот. Никогда не знаешь, что он собирается сделать.

Кажется, он превосходит ожидания каждый раз, когда на него их возлагают. Посмотрим, – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Бедард – 1-й центр из Канады с 2015 года, ставший 1-м номером драфта НХЛ. В прошлый раз это был Макдэвид

Бедард о том, что от него многого ожидают: «Не думаю, что внешний шум оказывает на меня слишком сильное влияние»

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