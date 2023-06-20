Бедард о том, какую особенность украл бы у действующего игрока НХЛ: «Скорость Макдэвида. Это было бы здорово»

Теги Эдмонтон НХЛ драфт НХЛ Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард сообщил, что хотел бы иметь скорость Коннора Макдэвида.

– Если бы ты мог украсть одну отличительную особенность у действующего игрока НХЛ, что бы это было?

– Это довольно просто. Я думаю, скорость Макдэвида была бы очевидным ответом.

Иметь это было бы здорово, иметь возможность делать то, что он делает, на такой скорости, – сказал один из фаворитов драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард.

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