Бедард отвергает сравнения с Макдэвидом: «У этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх»

Теги Эдмонтон НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард отвергает сравнения с Коннором Макдэвидом.

«Когда люди начинают меня с кем-то сравнивать – с Макдэвидом, например, – я такой: «Ну, у этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх» (смеется). 

То, что я делаю сейчас, явно не связано с этим. Но я надеюсь когда-нибудь сыграть против него и других парней из этой лиги. Это будет исполнением мечты. 

У меня осталось еще немало игр, чтобы проявить себя. Я должен становиться лучшим с каждым днем», – сказал форвард «Реджайны». 

В 33 матчах сезона WHL 17-летний игрок набрал 81 (39+42) очко. На победном МЧМ-2023 – 23 (9+14) очка в 7 играх за сборную Канады. 

Бедард о рекордном покере Австрии: «Приятно слышать свое имя рядом с Гретцки. Но это одна игра, и я не думаю, что наберу 2800 очков в НХЛ»

3 комментария

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Тихий летун
700 очков в 20 матчах...
Он уже курит,или нюхает?
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crazymaks
новый топчик скоро наведет шороху в лиге
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-1
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Вадим Сидоров
Так что сравнивайте меня пока с Якуповым
+2
-7
-5
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