Бедард отвергает сравнения с Макдэвидом: «У этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх»

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард отвергает сравнения с .

«Когда люди начинают меня с кем-то сравнивать – с Макдэвидом, например, – я такой: «Ну, у этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх» (смеется).

То, что я делаю сейчас, явно не связано с этим. Но я надеюсь когда-нибудь сыграть против него и других парней из этой лиги. Это будет исполнением мечты.

У меня осталось еще немало игр, чтобы проявить себя. Я должен становиться лучшим с каждым днем», – сказал форвард «Реджайны».

В 33 матчах сезона WHL 17-летний игрок набрал 81 (39+42) очко. На победном МЧМ-2023 – 23 (9+14) очка в 7 играх за сборную Канады.

Бедард о рекордном покере Австрии: «Приятно слышать свое имя рядом с Гретцки. Но это одна игра, и я не думаю, что наберу 2800 очков в НХЛ»