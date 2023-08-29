Герман Титов: «Мне импонирует стиль системы СКА: агрессивный, комбинационный хоккей. Это то, что я пытался привить игрокам «Кузни» в 2013-м»

Теги СКА Металлург Нк КХЛ МХЛ Герман Титов СКА-Варяги Хоккей

Герман Титов высказался о стиле системы СКА.

– Чем вас заинтересовал проект «Академия СКА-Юниор»?

– Мне сказали воспитывать молодых талантов. Я искренне люблю это делать. Первым опытом был Новокузнецк – команда КХЛ с очень молодым составом. Ребята тогда хорошо впитывали то, что я им говорил.

Мне еще очень импонирует стиль системы СКА: агрессивный, комбинационный хоккей. По сути, это то, что я пытался привить игрокам «Кузни» в 2013 году. В каких-то матчах получалось. Сейчас мы пришли к тому, – завил главный тренер «Академии СКА-Юниор» Титов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ну таких команд было три в истории: Канада 1987, Новокузнецк 2013 и СКА 2023
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
#1 #######
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ренат Исхаков
молодых талантов? как то уже не смешно. сколько же ж..лизов у ска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий