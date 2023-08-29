Герман Титов: «Мне импонирует стиль системы СКА: агрессивный, комбинационный хоккей. Это то, что я пытался привить игрокам «Кузни» в 2013-м»

Герман Титов высказался о стиле системы СКА.

– Чем вас заинтересовал проект «Академия СКА-Юниор»?

– Мне сказали воспитывать молодых талантов. Я искренне люблю это делать. Первым опытом был Новокузнецк – команда КХЛ с очень молодым составом. Ребята тогда хорошо впитывали то, что я им говорил.

Мне еще очень импонирует стиль системы СКА: агрессивный, комбинационный хоккей. По сути, это то, что я пытался привить игрокам «Кузни» в 2013 году. В каких-то матчах получалось. Сейчас мы пришли к тому, – завил главный тренер «Академии СКА-Юниор» Титов.