Кожевников о Гальченюке: «Что с того, что его посадили в Америке? Все бывает в жизни. Мало кто нарушает, что ли? Знаете, сколько в НХЛ курят, употребляют наркотиков?»

Теги СКА НХЛ КХЛ Александр Кожевников Алекс Гальченюк алкоголь и спорт Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о форварде СКА Алексе Гальченюке.

– К армейцам в этом сезоне переехал Алекс Гальченюк, у которого в США были серьезные проблемы с законом…

– Ну и что с того, что его посадили в Америке? Ну, нарушил он. Кроме него мало кто нарушает, что ли?

Вот канадские игроки, у них мало нарушений? Тоже и пьяными бывают, и в аварии попадают. Знаете, сколько там всего происходит? В НХЛ, сколько там курят, употребляют наркотиков. Что молчат-то все специалисты?

Ну, сажали Гальченюка, нарушил. Все бывает в жизни. Хоккеисты тоже люди. Они же не боги, с небес спустившиеся. Он такой же нормальный гражданин, только ему природа дала играть в хоккей. Он простой человек: та же кровь, кожа, внутренности, психология, – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. В августе с него сняли 5 обвинений из 6.

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15 комментариев

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Bartez1986
если Ромка задумает открыть обувную фабрику, то ей стоит дать имя Кожевникова. Такого флюгера во всем мире не найдешь
+17
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nmnackjbxkasbk
пару дней тому, его сосед по палате Слава Фетисов рассказыввал, что спортсмены не курят и не пьют горькую, а тут вдруг наркотеки пошли.
+8
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Oleg Olegov
А кому Кожева все это постоянно рассказывает? Он вообще в курсе, что его эти "мнения" в интернете публикуют?)
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Gord Lane
Ответ Oleg Olegov
А кому Кожева все это постоянно рассказывает? Он вообще в курсе, что его эти "мнения" в интернете публикуют?)
Ну такие вещи надо знать ! У товарища Игоря Ларина каждое утро обзвон. Имена все те же. Я вполне серьезно. Потом Игорь Ларин публикует на своем супер сайте, который никто так и не начал посещать. И уже после этого в дело вступает Спортс !
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Hola Hola
Поражает вот это оправдание: "Кроме него никто не нарушает что ли?" Ну так любого, блин, можно оправдать. ) Еще из той же оперы: "Ну, оступился, с кем не бывает. Зачем парню жизнь ломать?" Это не применительно конкретно к Гальченюку, а в общем.
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Ivan Juniorovich
Это не делает все это нормой, а говорит о том, что подонки есть везде
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ottomann
Зачем у него берут интервью?
Ведь видно же что человек даже не пытается просохнуть
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Machine Head
Кожевников как-будто в НХЛ играл знаток . Тошно читать лизоблюда .
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Oleg Olegov
Ответ Gord Lane
Ну такие вещи надо знать ! У товарища Игоря Ларина каждое утро обзвон. Имена все те же. Я вполне серьезно. Потом Игорь Ларин публикует на своем супер сайте, который никто так и не начал посещать. И уже после этого в дело вступает Спортс !
Игорь Ларин... Господи, я лет 10 это имя не слышал)) Помню его великолепный дневник на ЛиРу от СЭкс. Да, интервью с Кожевниковым вполне в его стиле. Спасибо, буду знать)
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urec18@mail.ru
да конечно ничего страшного, ведь подписал его ска. другой разговор если бы подписал его авангард или магнитка
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Gord Lane
Ответ Oleg Olegov
Игорь Ларин... Господи, я лет 10 это имя не слышал)) Помню его великолепный дневник на ЛиРу от СЭкс. Да, интервью с Кожевниковым вполне в его стиле. Спасибо, буду знать)
http://www.russia-hockey.ru/ это сайт на котором он главред. Более того, кулуарно Ларина называют неформальным пресс-атташе Андрея Назарова. Это по словам Дудя
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Валерий Береснев
Слушайте!!!Сколько ему доплачивать за ...
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Адская Сметана
А кто не пьёт? Нет, вы назовите, кто не пьет?!
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vad-niko
про себя расскажи
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antineutrino
вообще-то мало кто нарушает, у меня у знакомых в окружении нет ни одного такого случая с полицией, как у Гальченюка. может у алкоголиков другая выборка, и этим можно объяснить точку зрения Кожевникова. Ну а то, что в НХЛ такое сплошь и рядом происходит - просто нонсенс
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