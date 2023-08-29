Кожевников о Гальченюке: «Что с того, что его посадили в Америке? Все бывает в жизни. Мало кто нарушает, что ли? Знаете, сколько в НХЛ курят, употребляют наркотиков?»

Александр Кожевников поделился мнением о форварде СКА Алексе Гальченюке.

– К армейцам в этом сезоне переехал Алекс Гальченюк, у которого в США были серьезные проблемы с законом…

– Ну и что с того, что его посадили в Америке? Ну, нарушил он. Кроме него мало кто нарушает, что ли?

Вот канадские игроки, у них мало нарушений? Тоже и пьяными бывают, и в аварии попадают. Знаете, сколько там всего происходит? В НХЛ, сколько там курят, употребляют наркотиков. Что молчат-то все специалисты?

Ну, сажали Гальченюка, нарушил. Все бывает в жизни. Хоккеисты тоже люди. Они же не боги, с небес спустившиеся. Он такой же нормальный гражданин, только ему природа дала играть в хоккей. Он простой человек: та же кровь, кожа, внутренности, психология, – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. В августе с него сняли 5 обвинений из 6.