Александр Кадейкин: «Травма непростая, коварная. Потребуется время, чтобы поймать ритм на льду. Вернусь в состав, когда штаб СКА решит, что я готов играть»

Теги СКА травмы КХЛ Александр Кадейкин Чемпионат.com Хоккей

Александр Кадейкин рассказал о восстановлении после травмы.

«Восстановление проходит хорошо, уже две недели занимаюсь в общей группе. Когда тренерский штаб решит, что я готов играть, тогда вернусь в состав. Думаю, что подхожу к этому моменту.

Произойдет ли это в сентябре? Надо спрашивать у тренерского штаба, со своей стороны я готов. Травма непростая, коварная – какое-то время потребуется, чтобы поймать ритм на льду. Но по медицинским показаниям никаких проблем не будет уже в ближайшее время.

Повторюсь, травма коварная. Кажется, что все окей, но в каких-то моментах бывают провалы. Однако в целом чувствую себя нормально, с каждым днем все лучше и лучше. Когда дойду до того этапа, что смогу давать результат в играх, то сразу вернусь на лед», – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.

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