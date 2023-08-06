Кадейкин о том, как бы описал Ротенберга: «В СКА общекомандная атмосфера очень позитивная, задорная и энергичная»

Теги СКА КХЛ Александр Кадейкин Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кадейкин ответил на вопрос о Романе Ротенберге.

– Роман Ротенберг – пожалуй, самый яркий тренер в КХЛ. Как бы ты описал его в работе и общении с игроками?

– Я еще не зашел в основную группу. Пока работаю по индивидуальной программе.

Но общекомандная атмосфера очень позитивная, задорная и энергичная. Все очень живо происходит.

Моя задача – восстановиться и подготовиться к сезону, – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.

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