Кадейкин о том, как бы описал Ротенберга: «В СКА общекомандная атмосфера очень позитивная, задорная и энергичная»

Александр Кадейкин ответил на вопрос о Романе Ротенберге.

– Роман Ротенберг – пожалуй, самый яркий тренер в КХЛ. Как бы ты описал его в работе и общении с игроками?

– Я еще не зашел в основную группу. Пока работаю по индивидуальной программе.

Но общекомандная атмосфера очень позитивная, задорная и энергичная. Все очень живо происходит.

Моя задача – восстановиться и подготовиться к сезону, – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.