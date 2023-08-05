Кадейкин об уходе из «Салавата»: «Нужно поднимать вещи, о которых даже не хочется говорить. Не хочется в этом копаться»

Александр Кадейкин высказался о своем уходе из «Салавата Юлаева».

– Прошлый сезон, к сожалению, закончился для тебя вылетом от «Адмирала» в первом раунде плей-офф. Сейчас, несколько месяцев спустя, у тебя есть понимание того, почему так произошло?

– Я думал об этом и ответил для себя на все вопросы. Но с тех пор прошло достаточно времени. У меня многое поменялось. Этот жизненный отрезок получился довольно насыщенным: операция, восстановление, переход. Мне бы не хотелось сейчас копаться в этом. Как говорят, ложка хороша к обеду.

Если бы меня об этом спросили через неделю или две после вылета, возможно, я бы поразмышлял на эту тему. Но сейчас я уже не вижу в этом смысла. В каждом клубе есть руководство и тренерский штаб. Они делают выводы, перемалывают это все. Это их зона ответственности, они должны отвечать на эти вопросы.

У « » своя история, у меня своя. Будучи игроком СКА, мне бы не хотелось размышлять о том вылете от «Адмирала». Я для себя эту историю закрыл.



– , когда комментировал твой обмен в СКА, сказал, что ни у клуба, ни у тебя самого не было желания продолжить сотрудничество. Почему так произошло?

– Произошло так, как произошло. Опять-таки, мне не хочется в этом копаться. Здесь каждый останется при своем мнении. Ринат Рашидович сказал, что история с нашим сотрудничеством исчерпана, мне тут добавить нечего. Чтобы во всем этом разобраться, нужно глубоко копать и поднимать некоторые вещи, о которых даже не хочется говорить, – сказал форвард .