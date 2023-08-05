Кадейкин о 57,9% на точке: «Хорошо знаю лучших центров в КХЛ. Понимаю, кто как клюшку ставит, и подстраиваюсь»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин рассказал о том, что уделяет внимание игре на вбрасываниях.

– У тебя довольно неплохая статистика выигранных вбрасываний, что немаловажно для центрфорварда – 57,9%. Как ты над ними работаешь?

– На самом деле, в сравнении с предыдущими сезонами она не такая уж и сильная. Вот в плей-офф уже удалось выйти на свой уровень.

Но все равно статистика неплохая. В прошлом сезоне были определенные технические моменты, связанные с экипировкой. К ним приходилось привыкать.

В целом же, я хорошо знаю лучших центральных в лиге. Понимаю, кто в какой манере играет, кто как клюшку ставит, и подстраиваюсь. В плей-офф, когда ты понимаешь, против кого будешь играть, начинаешь детально разбирать своих соперников. Нужно концентрироваться на этом моменте и готовиться, – сказал форвард СКА

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