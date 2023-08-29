Алексей Бывальцев: «Трактору» не нужно увольнять Гатиятулина. После одного провального сезона делать выводы неправильно»

Алексей Бывальцев считает, что «Трактору» не нужно увольнять Анвара Гатиятулина.

– Оцените ваше трехлетнее пребывание в « ».

– Я пришел в команду после сезона, когда «Трактор» пропустил плей-офф. В первом году мы вышли туда с пятого места в конференции, но проиграли в первом раунде. Второй сезон был замечательный, взяли бронзу. Третий – провальный. Оценю на четыре с минусом.

– Не удивило ли, что не последовало кадровых перестановок в «Тракторе»?

– Каких именно?

– Увольнения Анвара Гатиятулина.

– Я считаю, что его не нужно увольнять. С ним команда дважды выиграла бронзу.

Да, бывают такие ситуации, как в прошлом сезоне. По понятным причинам ушло много лидеров, найти замену им не смогли. Была тяжелая ситуация, все скомканно произошло.

После одного провального сезона делать выводы неправильно, – сказал нападающий « » , ранее выступавший за «Трактор».