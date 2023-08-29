Генменеджер «Трактора» о подписании защитника: «Пока позиция вакантна. Разговариваем с одним человеком»

Генменеджер «Трактора» заявил, что клуб намерен приобрести защитника.

– Подготовка в целом прошла, как и планировали. Все вещи, которые обсуждали до выхода из отпуска вместе с тренерским штабом, были выполнены.

Мы подсчитали, сколько нужно микроциклов пройти для того, чтобы войти в чемпионат полностью готовыми. Игры показали, что ребята вырабатывают характер победителя. Не все складывалось хорошо, были ошибки и брак, но мы играли против хороших команд.

– Насколько довольны новичками Фукале и Марушевым?

– Они пока вкатываются, идет адаптация. Мы это понимаем, с них пока легкий спрос, нужно время. Ребята настроены позитивно, я уверен, что они как можно быстрее вольются.

– Будет ли приобретен защитник?

– Пока позиция вакантна. Мы разговариваем с одним человеком. Надеюсь, укрепим нашу защитную линию, чтобы у нас на такой долгой дистанции был еще один игрок, который поможет, – сказал .