Генменеджер «Трактора» о подписании защитника: «Пока позиция вакантна. Разговариваем с одним человеком»
Генменеджер «Трактора» заявил, что клуб намерен приобрести защитника.
– Подготовка в целом прошла, как и планировали. Все вещи, которые обсуждали до выхода из отпуска вместе с тренерским штабом, были выполнены.
Мы подсчитали, сколько нужно микроциклов пройти для того, чтобы войти в чемпионат полностью готовыми. Игры показали, что ребята вырабатывают характер победителя. Не все складывалось хорошо, были ошибки и брак, но мы играли против хороших команд.
– Насколько довольны новичками Фукале и Марушевым?
– Они пока вкатываются, идет адаптация. Мы это понимаем, с них пока легкий спрос, нужно время. Ребята настроены позитивно, я уверен, что они как можно быстрее вольются.
– Будет ли приобретен защитник?
– Пока позиция вакантна. Мы разговариваем с одним человеком. Надеюсь, укрепим нашу защитную линию, чтобы у нас на такой долгой дистанции был еще один игрок, который поможет, – сказал Алексей Волков.
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