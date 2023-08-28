Хэмилтон назвал «Ак Барс» фаворитом сезона: «Очень сильные, у них легенды КХЛ, поигравшие в НХЛ. Состав стал еще сильнее»
Роберт Хэмилтон считает «Ак Барс» фаворитом сезона КХЛ.
– Можно ли назвать «Ак Барс» главным фаворитом сезона?
– Да, конечно, достаточно посмотреть на их состав.
Много парней, поигравших в НХЛ, и легенды КХЛ. Они очень сильные. В прошлом сезоне они это доказали, в этом состав стал еще сильнее.
Здорово, что мы провели все три матча с ними в плотном режиме и дважды их обыграли.
С нетерпением жду встречи с ними в официальных матчах, – сказал защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон.
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