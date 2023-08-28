Хэмилтон назвал «Ак Барс» фаворитом сезона: «Очень сильные, у них легенды КХЛ, поигравшие в НХЛ. Состав стал еще сильнее»

Роберт Хэмилтон считает «Ак Барс» фаворитом сезона КХЛ.

– Можно ли назвать « » главным фаворитом сезона?

– Да, конечно, достаточно посмотреть на их состав.

Много парней, поигравших в НХЛ, и легенды . Они очень сильные. В прошлом сезоне они это доказали, в этом состав стал еще сильнее.

Здорово, что мы провели все три матча с ними в плотном режиме и дважды их обыграли.

С нетерпением жду встречи с ними в официальных матчах, – сказал защитник « » .