Крикунов о ЦСКА: «После чемпионского сезона надо что-то менять, хотя бы одну пятерку. Нужны свежие силы в борьбе за Кубок Гагарина. Федорову будет сложно настроить игроков»

Владимир Крикунов высказался о шансах ЦСКА выиграть Кубок Гагарина-2024.

«ЦСКА – команда хорошая, опытная, но, во-первых, Федорову будет сложно настроить своих игроков.

Во-вторых, как говорится, после чемпионского сезона надо что-то менять. Хотя бы одну пятерку. Нужны свежие силы в борьбе за Кубок Гагарина», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

Федоров о династии: «Третий Кубок Гагарина подряд – это и сложно, и реально. Фаворит – ЦСКА, а жизнь рассудит»