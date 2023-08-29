Крикунов о ЦСКА: «После чемпионского сезона надо что-то менять, хотя бы одну пятерку. Нужны свежие силы в борьбе за Кубок Гагарина. Федорову будет сложно настроить игроков»

Теги ЦСКА Владимир Крикунов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов высказался о шансах ЦСКА выиграть Кубок Гагарина-2024.

«ЦСКА – команда хорошая, опытная, но, во-первых, Федорову будет сложно настроить своих игроков.

Во-вторых, как говорится, после чемпионского сезона надо что-то менять. Хотя бы одну пятерку. Нужны свежие силы в борьбе за Кубок Гагарина», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

Федоров о династии: «Третий Кубок Гагарина подряд – это и сложно, и реально. Фаворит – ЦСКА, а жизнь рассудит»

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1 комментарий

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Booligan
Василич, чё там у латышей?
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