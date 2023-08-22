Федоров о династии: «Третий Кубок Гагарина подряд – это и сложно, и реально. Фаворит – ЦСКА, а жизнь рассудит»
Сергей Федоров высказался о шансах ЦСКА построить династию в КХЛ.
Клуб выиграл 2 Кубка Гагарина подряд и 3 из 4 последних розыгрышей трофея.
«Завоевать третий Кубок Гагарина подряд – это и сложно, и реально. Дальше мы можем говорить все что угодно. Хоккей – игра честная, срезал угол – результата не будет, если обработал – будет. Мы любим выигрывать, радовать болельщиков. У нас хорошая команда, которую нам удалось сохранить. Почему бы нет, мечтать никто не запрещает.
У нас достаточно новичков, которые пришли из ВХЛ, молодежной команды. Мы продолжаем развивать это направление в связи со сложившейся обстановкой. Мы рассчитываем на своих парней. Что удивительно, все ребята, которых мы пригласили на сборы, показывают феноменальный уровень. Они понимают, что на них реально рассчитывают.
Фаворит – ЦСКА, а жизнь рассудит», – сказал Федоров в эфире «Матч ТВ».
1 комментарий