Сергей Федоров высказался о шансах ЦСКА построить династию в КХЛ.

Клуб выиграл 2 Кубка Гагарина подряд и 3 из 4 последних розыгрышей трофея.

«Завоевать третий подряд – это и сложно, и реально. Дальше мы можем говорить все что угодно. Хоккей – игра честная, срезал угол – результата не будет, если обработал – будет. Мы любим выигрывать, радовать болельщиков. У нас хорошая команда, которую нам удалось сохранить. Почему бы нет, мечтать никто не запрещает.

У нас достаточно новичков, которые пришли из , молодежной команды. Мы продолжаем развивать это направление в связи со сложившейся обстановкой. Мы рассчитываем на своих парней. Что удивительно, все ребята, которых мы пригласили на сборы, показывают феноменальный уровень. Они понимают, что на них реально рассчитывают.

Фаворит – , а жизнь рассудит», – сказал в эфире «Матч ТВ».