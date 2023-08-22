Федоров о династии: «Третий Кубок Гагарина подряд – это и сложно, и реально. Фаворит – ЦСКА, а жизнь рассудит»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров высказался о шансах ЦСКА построить династию в КХЛ.

Клуб выиграл 2 Кубка Гагарина подряд и 3 из 4 последних розыгрышей трофея. 

«Завоевать третий Кубок Гагарина подряд – это и сложно, и реально. Дальше мы можем говорить все что угодно. Хоккей – игра честная, срезал угол – результата не будет, если обработал – будет. Мы любим выигрывать, радовать болельщиков. У нас хорошая команда, которую нам удалось сохранить. Почему бы нет, мечтать никто не запрещает.

У нас достаточно новичков, которые пришли из ВХЛ, молодежной команды. Мы продолжаем развивать это направление в связи со сложившейся обстановкой. Мы рассчитываем на своих парней. Что удивительно, все ребята, которых мы пригласили на сборы, показывают феноменальный уровень. Они понимают, что на них реально рассчитывают.

Фаворит – ЦСКА, а жизнь рассудит», – сказал Федоров в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
В Тампе тоже так думали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий