«Канадцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Люди зациклены на себе, в стране сейчас непросто». Герман Титов о политике

Теги СКА КХЛ МХЛ Герман Титов Политика СКА-Варяги Хоккей

Герман Титов рассказал о том, как в Канаде относятся к ситуации на Украине.

– Канадцы, в отличие от европейцев, все еще соглашаются приезжать в Россию. У вас, как долго прожившего в Канаде человека, есть понимание почему?

– Что канадцы, что американцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Они зациклены на себе. Сейчас в Канаде довольно непросто. Большая инфляция, люди думают об этом, а не об украинцах.

– Так вы в Россию приехали, потому что в Канаде все плохо?

– Нет-нет. Потому что поступило хорошее предложение по работе, – сказал главный тренер «Академии СКА-Юниор».

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4 комментария

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Deathspell Omega
Вообщет, Канада третья страна в мире по по численности украинского населения.
Впереди только Украина и Россия.
Титову ли не знать, он же в Калгари играл, а в Калгари вообще почти 15% населения имеет украинские корни.
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Ересиарх
Ответ Deathspell Omega
Вообщет, Канада третья страна в мире по по численности украинского населения. Впереди только Украина и Россия. Титову ли не знать, он же в Калгари играл, а в Калгари вообще почти 15% населения имеет украинские корни.
При этом всем мой приятель, который работает и живет там (Канада) несколько лет буквально вчера в разговоре со мной сказал абсолютно тоже самое что Титов. Один в один. Те же выводы
+6
-2
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AF
ага только на матчах доманшних в Оттаве играет гимн НЭзалжнэ, а одни из главных звезд лиги Ткачуки
ору
+4
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Don_Krebs
Ага, в Канаде щас непросто... Не то что в России.
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