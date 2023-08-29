«Канадцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Люди зациклены на себе, в стране сейчас непросто». Герман Титов о политике

Герман Титов рассказал о том, как в Канаде относятся к ситуации на Украине.

– Канадцы, в отличие от европейцев, все еще соглашаются приезжать в Россию. У вас, как долго прожившего в Канаде человека, есть понимание почему?

– Что канадцы, что американцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Они зациклены на себе. Сейчас в Канаде довольно непросто. Большая инфляция, люди думают об этом, а не об украинцах.

– Так вы в Россию приехали, потому что в Канаде все плохо?

– Нет-нет. Потому что поступило хорошее предложение по работе, – сказал главный тренер «Академии СКА-Юниор».