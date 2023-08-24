Агент Квартальнов о драфте НХЛ: «Есть пара клубов, которые решили, что русских выбирать не будут»
Никита Квартальнов сообщил, что не все клубы НХЛ хотят брать россиян на драфте.
– Станислав Яровой продлил контракт с «Витязем». Мог ли он перейти в СКА или уехать в Северную Америку?
– Мы знали, что Ярового задрафтуют. Были мысли поехать туда, но лучше это сделать попозже.
Есть четыре примера: Панарин, Капризов, Зайцев и Кузьменко. Это те ребята, которые приехали в 22 года или старше, открыли дверь в НХЛ с ноги и порвали эту лигу напрочь. Туда лучше ехать готовым хоккеистом.
Мы недолго вели переговоры с «Витязем», быстро договорились об условиях. Знаю, что интерес со стороны СКА был, но пока никаких обменов не назревает.
– Были ли клубы НХЛ, которые принципиально не хотели драфтовать игроков из России?
– Демонстративно об этом не говорили. Но есть пара клубов, которые внутри организации приняли решение, что русских выбирать не будут, – сказал агент.
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