Агент Квартальнов о драфте НХЛ: «Есть пара клубов, которые решили, что русских выбирать не будут»

Никита Квартальнов сообщил, что не все клубы НХЛ хотят брать россиян на драфте.

– продлил контракт с «Витязем». Мог ли он перейти в СКА или уехать в Северную Америку?

– Мы знали, что Ярового задрафтуют. Были мысли поехать туда, но лучше это сделать попозже.

Есть четыре примера: , , Зайцев и Кузьменко. Это те ребята, которые приехали в 22 года или старше, открыли дверь в НХЛ с ноги и порвали эту лигу напрочь. Туда лучше ехать готовым хоккеистом.

Мы недолго вели переговоры с « », быстро договорились об условиях. Знаю, что интерес со стороны был, но пока никаких обменов не назревает.

– Были ли клубы НХЛ, которые принципиально не хотели драфтовать игроков из России?

– Демонстративно об этом не говорили. Но есть пара клубов, которые внутри организации приняли решение, что русских выбирать не будут, – сказал агент.