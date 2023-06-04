Беттмэн о продаже «Оттавы»: «Покупка актива ценой в миллиард долларов – это не то же самое, что покупка авто. Придется подождать»

Теги Оттава Гэри Беттмэн бизнес НХЛ деньги Хоккей

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о ситуации с продажей «Оттавы».

На покупку «Сенаторс» было подано четыре заявки.

«Я знаю, что они стремятся продвинуться вперед как можно быстрее, чтобы завершить этот процесс. Торги были энергичными. Интерес был велик.

Galatioto Sports Partners сообщили мне, что они ожидают очень хорошего результата в ближайшие несколько недель. Так что нам всем придется сесть и подождать.

Я знаю, что было много слухов об этом процессе и о том, сколько времени это занимает. Я думаю, что для этого, вероятно, есть две причины.

Во-первых, я думаю, необходимо признать, что покупка актива стоимостью в миллиард долларов – это не то же самое, что покупка нового автомобиля. Для этого требуется немного больше упорства и работы.

Я также думаю, что в большинстве случаев, когда продаются франшизы, вы не узнаете об этом, пока дело не дойдет до конца», – сказал Беттмэн.

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3 комментария

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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Денис Якименко
Ну хз. В России щас покупка авто, это как для американцев что-то за миллиард купить)
Ну да,канеш. В Америке живут сплошь миллиардеры
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DEN1S
Сестры Мельник потирают ручки. Хорошее наследство им оставил папа.
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