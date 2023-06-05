Беттмэн ожидает, что за «Оттаву» заплатят около миллиарда долларов: «Это подтверждение того, что наши франшизы являются более ценными, чем утверждают Forbes и Sportico»

Гэри Беттмэн ожидает, что «Оттава» будет продана примерно за миллиард долларов.

«Я всегда чувствовал, что нас недооценивают, так что для меня это просто подтверждение того, что наши франшизы являются более ценными, чем утверждают Forbes, Sportico и многие инвестиционные банкиры.

Наш конкурентный баланс экстраординарен, и это должно приравниваться к более высокой цене, и я думаю, это начинают понимать», – сказал комиссионер НХЛ Беттмэн.

Беттмэн о продаже «Оттавы»: «Покупка актива ценой в миллиард долларов – это не то же самое, что покупка авто. Придется подождать»