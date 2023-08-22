Бурмистров о паспортах РФ для легионеров: «Не вижу плюсов. Сто процентов мы должны развивать свою молодую кровь»

Александр Бурмистров выступил против натурализации легионеров в КХЛ.

– Уже пять иностранных хоккеистов хотят получить российское гражданство. Как вы к этому относитесь?

– Мне итальянское никто не предлагал (улыбается). Но я не вижу в этом плюсов. Потому что у нас есть свои российские хорошие хоккеисты.

Не знаю, есть конкуренция или нет, но есть наши ребята, которые могут ее составить.

Сто процентов мы должны развивать свою молодую кровь, – сказал форвард « ».