Бурмистров о паспортах РФ для легионеров: «Не вижу плюсов. Сто процентов мы должны развивать свою молодую кровь»
Александр Бурмистров выступил против натурализации легионеров в КХЛ.
– Уже пять иностранных хоккеистов хотят получить российское гражданство. Как вы к этому относитесь?
– Мне итальянское никто не предлагал (улыбается). Но я не вижу в этом плюсов. Потому что у нас есть свои российские хорошие хоккеисты.
Не знаю, есть конкуренция или нет, но есть наши ребята, которые могут ее составить.
Сто процентов мы должны развивать свою молодую кровь, – сказал форвард «Спартака».
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