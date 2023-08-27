Гальченюк о гражданстве России: «Мне еще пока рановато об этом думать. Для меня тут все новое»

Алекс Гальченюк высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

– Сейчас иностранцы в начали брать российские паспорта. Как вы к этому относитесь?

– Мне еще пока рановато об этом думать. Step by step – шаг за шагом, как в поговорке. Вы мне такой глобальный вопрос задаете, а я только в пятницу прилетел в Санкт-Петербург в пять утра и даже выспаться не успел. Не то что даже первый матч в КХЛ провести.

– Подать на гражданство – обычный бытовой момент? Так и россияне в НХЛ делают.

– Для них – да. А для меня тут все новое, я только с самолета. Так что шаг за шагом, – сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.