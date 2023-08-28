Глава КХЛ Морозов за старый лимит: «Пять – оптимальное число легионеров для российских клубов. Разговаривали с Минспортом»

КХЛ выступает за возвращение старого лимита на легионеров.

В декабре 2022 года утвердило ужесточение лимита на легионеров в Фонбет чемпионате КХЛ. С сезона‑2023/24 клубы могут включать в заявку не более трех иностранцев вместо пяти.

– «Барыс» и « » Минск играют без лимита на легионеров. Лига что‑то может с этим сделать?

– По легионерам у нас действует приказ Минспорта, который мы обязаны исполнять. С прошлого года уменьшили количество иностранцев до трех человек.

Мы уже разговаривали с Минспортом по поводу следующего года. Мы хотим доказать, что оптимальное число легионеров для российских клубов – пять.

У иностранных клубов нет лимита на легионеров. Но надо отметить, что одна из целей « » и «Динамо» Минск – наигрывать хоккеистов для сборной, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».