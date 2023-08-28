Глава КХЛ Морозов за старый лимит: «Пять – оптимальное число легионеров для российских клубов. Разговаривали с Минспортом»

Теги Алексей Морозов Динамо Минск КХЛ Барыс Министерство спорта России лимит на легионеров Матч ТВ Sports.ru - Казахстан Хоккей

КХЛ выступает за возвращение старого лимита на легионеров.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Фонбет чемпионате КХЛ. С сезона‑2023/24 клубы могут включать в заявку не более трех иностранцев вместо пяти.

– «Барыс» и «Динамо» Минск играют без лимита на легионеров. Лига что‑то может с этим сделать?

– По легионерам у нас действует приказ Минспорта, который мы обязаны исполнять. С прошлого года уменьшили количество иностранцев до трех человек.

Мы уже разговаривали с Минспортом по поводу следующего года. Мы хотим доказать, что оптимальное число легионеров для российских клубов – пять.

У иностранных клубов нет лимита на легионеров. Но надо отметить, что одна из целей «Барыса» и «Динамо» Минск – наигрывать хоккеистов для сборной, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

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4 комментария

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Алексей Иванов
Вова скажет, сделаете без легов вообще, он же спец во всем
+7
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Dragon10
Морозов вообще что то решает, или имеет хотя бы право предложения вносить? Доказать хочет он. Пока контракты Ивана почитай, для общего развития
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0
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Mesut Ozil
В нынешних условия многие клубы и 3 позволить не могут. А вообще конечно обидно за 8 лет из качественной, развивающий я лиги сделали непонятно что.
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Руслан Мухамадиев
Не долгосрочный план развития детского хоккея, не вливание денег в инфраструктуру, а ограничения и запреты. Зачем вообще нужен ФХР? Давайте я стану председателем правления. Раз в год буду уменьшать кол-во допустимых легионеров. В 2025 году будет разрешен только 1 легионер.
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