Ковальчук о натурализации: «Если для обхода лимита – неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, то почему нет?»

Теги Сборная России по хоккею Илья Ковальчук КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Ковальчук высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

Гражданство России уже получил Бреннан Менелл из «Динамо». Также такое желание выразили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).

– Что скажете о выдаче гражданства легионерам?

– Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно.

Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, а не получать каждый раз визу, то почему нет? – сказал Илья Ковальчук.

3 комментария

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Petran_grek
а в США российские хоккеисты берут американское гражданство они что любят США? зачем зацыкьливаться на гражданстве, для удобства берут гражданство,успокойтесь уже ,Алекс Овечкин уже высказался неужели не понятно!
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андрэ
пока столько платят конечно хотят жить
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Shaiba Bash
А зачем лимит? Это тоже неправильно
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