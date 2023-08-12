Ковальчук о натурализации: «Если для обхода лимита – неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, то почему нет?»

Илья Ковальчук высказался о натурализации легионеров в КХЛ.

Гражданство России уже получил Бреннан Менелл из «Динамо». Также такое желание выразили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).

– Что скажете о выдаче гражданства легионерам?

– Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно.

Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, а не получать каждый раз визу, то почему нет? – сказал .