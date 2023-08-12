Ковальчук о натурализации: «Если для обхода лимита – неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, то почему нет?»
Илья Ковальчук высказался о натурализации легионеров в КХЛ.
Гражданство России уже получил Бреннан Менелл из «Динамо». Также такое желание выразили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).
– Что скажете о выдаче гражданства легионерам?
– Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно.
Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, а не получать каждый раз визу, то почему нет? – сказал Илья Ковальчук.
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