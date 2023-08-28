Более 30 000 человек посетили Traktor Winline Fest. У «Авангарда» было 24 000

Более 30 000 человек посетили фестиваль «Трактора» перед стартом сезона.

27 августа в Челябинске прошел Traktor Winline Fest. На площади у Памятника Курчатову выступили рэп-исполнитель Niletto, а также Джамал и Вибе из челябинской рэп-группы «Триагрутрика».

«Более 30 000 человек разделили с нами Traktor Winline Fest 🚜. Вы крутые 🤘🏻», – говорится в сообщении « ».

Фото: t.me/za_TRAKTOR/14427

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