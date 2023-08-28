Более 30 000 человек посетили Traktor Winline Fest. У «Авангарда» было 24 000

Теги Трактор болельщики КХЛ Winline музыка Хоккей

Более 30 000 человек посетили фестиваль «Трактора» перед стартом сезона.

27 августа в Челябинске прошел Traktor Winline Fest. На площади у Памятника Курчатову выступили рэп-исполнитель Niletto, а также Джамал и Вибе из челябинской рэп-группы «Триагрутрика».

«Более 30 000 человек разделили с нами Traktor Winline Fest 🚜. Вы крутые 🤘🏻», – говорится в сообщении «Трактора».

Фото: t.me/za_TRAKTOR/14427

24 тысячи болельщиков посетили презентацию «Авангарда». «Дискотека Авария» и The Hatters выступили в рамках мероприятия

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8 комментариев

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Игорь Сидоренко
Самый хоккейный город страны. Чашки — для толстосумов. Здесь — душа.

Но и от чашки кто откажется, тут надо признать.)
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Игорь Сидоренко
Ответ Bogdan
ну Магнитогорск вы зря списали со счетов в определении самого хоккейного города страны)
Дружно вспоминаем, кто поднял тамошний хоккей в 90-е со спортивной точки зрения)
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Bogdan
Ответ Игорь Сидоренко
Дружно вспоминаем, кто поднял тамошний хоккей в 90-е со спортивной точки зрения)
Спору нет, что это была Усть-Каменогорская и Челябинская школы)

я Вам к тому, что равнодушных к хоккею в Магнитогорске, гораздо меньше, чем в том же Челябинске в процентном соотношении.

учился в Челябинске, и знаю, о чем говорю.
у нас город, все-таки, конкретно болен хоккеем.

а то, что у Вас история больше, да - это так, никто не спорит.
зато у нас побед больше) не в обиду челябинским

так что большой вопрос, кто из нас более хоккейный город, но то, что область самая хоккейная - очевидно)
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Rodgeras
Меня интересует, как считали сколько пришло? Это проходило мимо в течении суток? Или было ровно на презентации команды?
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Bogdan
Ответ Игорь Сидоренко
Самый хоккейный город страны. Чашки — для толстосумов. Здесь — душа. Но и от чашки кто откажется, тут надо признать.)
ну Магнитогорск вы зря списали со счетов в определении самого хоккейного города страны)
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Андрей Шарафутдинов
Ответ Bogdan
Спору нет, что это была Усть-Каменогорская и Челябинская школы) я Вам к тому, что равнодушных к хоккею в Магнитогорске, гораздо меньше, чем в том же Челябинске в процентном соотношении. учился в Челябинске, и знаю, о чем говорю. у нас город, все-таки, конкретно болен хоккеем. а то, что у Вас история больше, да - это так, никто не спорит. зато у нас побед больше) не в обиду челябинским так что большой вопрос, кто из нас более хоккейный город, но то, что область самая хоккейная - очевидно)
У Металлурга один из худших показателей заполняемости арены в процентном соотношении. 51,8 хуже только у Московских команд и Барыса с Сочи, по средней посещаемости в людях Металлург 8 с конца. Тот же Челябинск шестой просто по среднему числу людей ходящих на хоккей и седьмой по среднему проценту заполняемости. Магнитогорск уже давно не хоккейный город, стоит вспомнить даже как на финал КГ, на первые два матча не было аншлагов.
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Bogdan
Ответ Андрей Шарафутдинов
У Металлурга один из худших показателей заполняемости арены в процентном соотношении. 51,8 хуже только у Московских команд и Барыса с Сочи, по средней посещаемости в людях Металлург 8 с конца. Тот же Челябинск шестой просто по среднему числу людей ходящих на хоккей и седьмой по среднему проценту заполняемости. Магнитогорск уже давно не хоккейный город, стоит вспомнить даже как на финал КГ, на первые два матча не было аншлагов.
ты видел хоккей Воробьева?) интересно ходить и смотреть.
секрет такой посещаемости - игра команды Воробьева.
по поводу посещаемости на матчи плей офф вы лукавите определенно .
я уже 12ый год владелец абонемента, и в плей-офф потрясающая заполняемость арены)
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Андрей Шарафутдинов
Ответ Bogdan
ты видел хоккей Воробьева?) интересно ходить и смотреть. секрет такой посещаемости - игра команды Воробьева. по поводу посещаемости на матчи плей офф вы лукавите определенно . я уже 12ый год владелец абонемента, и в плей-офф потрясающая заполняемость арены)
Ну вот допустим статистика 2022 года плей-офф. 4 тысячи при вместимости в 7500 на Авангард. В финале на первый матч 6977, на второй 7214. Ну это же буквально статистика. Аншлаг был только на пятый и седьмой матч
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