Более 30 000 человек посетили Traktor Winline Fest. У «Авангарда» было 24 000
Более 30 000 человек посетили фестиваль «Трактора» перед стартом сезона.
27 августа в Челябинске прошел Traktor Winline Fest. На площади у Памятника Курчатову выступили рэп-исполнитель Niletto, а также Джамал и Вибе из челябинской рэп-группы «Триагрутрика».
«Более 30 000 человек разделили с нами Traktor Winline Fest 🚜. Вы крутые 🤘🏻», – говорится в сообщении «Трактора».
Фото: t.me/za_TRAKTOR/14427
24 тысячи болельщиков посетили презентацию «Авангарда». «Дискотека Авария» и The Hatters выступили в рамках мероприятия
Но и от чашки кто откажется, тут надо признать.)
я Вам к тому, что равнодушных к хоккею в Магнитогорске, гораздо меньше, чем в том же Челябинске в процентном соотношении.
учился в Челябинске, и знаю, о чем говорю.
у нас город, все-таки, конкретно болен хоккеем.
а то, что у Вас история больше, да - это так, никто не спорит.
зато у нас побед больше) не в обиду челябинским
так что большой вопрос, кто из нас более хоккейный город, но то, что область самая хоккейная - очевидно)
секрет такой посещаемости - игра команды Воробьева.
по поводу посещаемости на матчи плей офф вы лукавите определенно .
я уже 12ый год владелец абонемента, и в плей-офф потрясающая заполняемость арены)