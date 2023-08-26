Генменеджер «Трактора»: «Будем претендовать на Кубок Гагарина в этом сезоне. Знаем свои слабые места, работа еще предстоит»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Генменеджер «Трактора» сообщил, что клуб будет претендовать на Кубок Гагарина.

– Какие проблемы вы увидели и какая работа была проведена, когда вы анализировали прошлый сезон?

– Мы уже можем констатировать, что изменились помощники Анвара Гатиятулина, изменились игроки в плане подбора и селекции. Какие обещания были даны до меня – я не в курсе.

– Выйти в финал и желательно там победить.

– Амбициозные цели, но они не были достигнуты. Заявления перед сезоном делает каждый клуб. Было бы странно, если бы клуб не преследовал максимальные цели.

«Трактор» с такой историей и таким финансированием как минимум должен заявлять об этом. Не получилось – да. Были сделаны выводы. Мы изменили команду, сделали ее быстрее, габаритнее. Работа еще предстоит. Мы знаем свои слабые места. Через игры мы пытаемся посмотреть, кто и как реагирует на тренерские задания.

Мы тоже будем претендовать на Кубок Гагарина в этом сезоне. Но мы будем смотреть поэтапно, где и какие позиции нам стоит укрепить. Это очень глобальный процесс, который мы будем проводить в текущем сезоне, – сказал Алексей Волков.

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1 комментарий

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fedorksv1961@icloud.com
Вы в регулярке хорошо играйте, нам кубок не нужен! Играйте в челябинский кострюковский хоккей!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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