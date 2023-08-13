Губернатор Новосибирской области: «В КХЛ нет более патриотичных болельщиков, чем у «Сибири». Все гости города отмечают положительную поддержку команды»

Губернатор Новосибирской области отметил, что у «Сибири» патриотичные фанаты.

Андрей Травников высказался о том, что в Новосибирске открыли «Сибирь-Арену».

«Итог замечательный, процесс был сложный на самом деле. Наверное, все трудности и проблемы, которые неожиданно появились за последние четыре года, повлияли на ход строительства.

Тем не менее мы все преодолели – замечательный праздник достается жителям Новосибирска. Режим работы требуется насыщенный, мы готовы отдать эту арену спортсменам и болельщикам на 24 часа в сутки.

Когда я говорил, что дух старого дворца перейдет сюда, я имел в виду положительную атмосферу, положительную поддержку своей команды, которую отмечают все гости нашего города. В КХЛ нет более дружелюбных и патриотичных болельщиков, чем у « », – заявил Травников.

10 тысяч зрителей посетили матч открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске