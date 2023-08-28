Алекс Бродхерст: «Жить в России здорово. Все люди здесь очень приветливые, всегда выручат, часто помогают мне»

Теги Амур КХЛ Матч ТВ Алекс Бродхерст Хоккей

Американский форвард «Амура» Алекс Бродхерст заявил, что жить в России здорово.

«Жить в России здорово. Я провел здесь целый сезон и остался доволен. Все люди здесь очень приветливые, всегда выручат, часто помогают мне с переводом и навигацией по городу.

Личные цели на сезон – быть хорошим товарищем по команде. Стараться стать лидером для парней. Буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить в каждом матче.

Наша самая большая командная цель – попасть в плей‑офф. Знаю, что «Амур» довольно долго пытается туда пробиться. В этом сезоне постараемся выполнить эту задачу», – сказал Бродхерст.

В минувшем сезоне Бродхерст провел 67 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 30 (14+16) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 8 (3+5) очков в 14 матчах.

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1 комментарий

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Vovchik333
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