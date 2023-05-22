Бродхерст о Дальнем Востоке: «Лучший способ показать его семье и друзьям – ткнуть в карту. Уже успели поискать развлечения в Хабаровске»
Алекс Бродхерст ответил на вопрос о Дальнем Востоке.
Нападающий ранее подписал соглашение с «Амуром».
– Что ты думаешь о том, что стал частью одной из самых летающих команд в мире? Как ты проводишь время в полете?
– Это определенно будет для меня чем-то новым.
В прошлом году у нас был перелет на Дальний Восток, немного ощутил, с чем мне придется столкнуться в будущем. Это непросто.
Ты стараешься просто «убить» время. Смотришь фильмы, телешоу, читаешь книги или просто спишь.
– В Хабаровск приедешь вместе со своей семьей?
– Планирую, чтобы моя жена приехала и жила со мной в течение длительного времени.
Мы уже успели поискать различные рестораны и развлечения в Хабаровске. Так что мы оба ждем этого переезда.
– Как твое ближайшее окружение отреагировало на решение поехать на Дальний Восток?
– Знаете, если честно, мои друзья и семья не многое знают о Дальнем Востоке.
Я думаю, что лучший способ показать его им – это ткнуть в карту, чтобы они поняли, как далеко от дома я буду находиться.
Но они сильно поддерживали меня все эти годы, и это очень много значит для меня, – сказал нападающий «Амура» Алекс Бродхерст.
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