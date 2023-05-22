Бродхерст о Дальнем Востоке: «Лучший способ показать его семье и друзьям – ткнуть в карту. Уже успели поискать развлечения в Хабаровске»

Алекс Бродхерст ответил на вопрос о Дальнем Востоке.

Нападающий ранее подписал соглашение с « ».

– Что ты думаешь о том, что стал частью одной из самых летающих команд в мире? Как ты проводишь время в полете?

– Это определенно будет для меня чем-то новым.

В прошлом году у нас был перелет на Дальний Восток, немного ощутил, с чем мне придется столкнуться в будущем. Это непросто.

Ты стараешься просто «убить» время. Смотришь фильмы, телешоу, читаешь книги или просто спишь.

– В Хабаровск приедешь вместе со своей семьей?

– Планирую, чтобы моя жена приехала и жила со мной в течение длительного времени.

Мы уже успели поискать различные рестораны и развлечения в Хабаровске. Так что мы оба ждем этого переезда.

– Как твое ближайшее окружение отреагировало на решение поехать на Дальний Восток?

– Знаете, если честно, мои друзья и семья не многое знают о Дальнем Востоке.

Я думаю, что лучший способ показать его им – это ткнуть в карту, чтобы они поняли, как далеко от дома я буду находиться.

Но они сильно поддерживали меня все эти годы, и это очень много значит для меня, – сказал нападающий «Амура» .