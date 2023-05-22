Бродхерст о цели «Амура» выиграть Кубок Гагарина в 2026 году: «Клуб, кажется, серьезно настроен на то, чтобы попытаться сделать что-то великое»

Алекс Бродхерст высказался о цели «Амура» выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.

Американский форвард на прошлой неделе подписал контракт с клубом из Хабаровска.

– Прежде всего, расскажи, как шел процесс переговоров с « » о новом контракте. Как ты принял решение переехать на Дальний Восток?



– Я думаю, что переговоры прошли отлично. Очевидно, когда вы хотите подписать новый контракт с новым клубом, вы смотрите на множество факторов. Один из них – заинтересованность клуба в вас. Я понял, что в «Амуре» верят в меня. Вижу, что у меня есть шанс стать важной частью этой команды.

– Знаешь ли ты о стратегической цели «Амура» – выиграть в 2026 году? Что ты об этом думаешь?



– Да, это было определяющим фактором в процессе принятия решения о переходе в команду. Я думаю, когда вы подписываете контракт с новым клубом, вы, очевидно, хотите, чтобы были высокие цели, хочется быть частью команды-победительницы. Так что «Амур», кажется, довольно серьезно настроен на то, чтобы попытаться сделать что-то великое.



– Готовы ли вы стать тем игроком, который поведет команду к этой цели?



– Да. Очень рад этой возможности. Я думаю, что это отличный шанс для меня взять на себя более важную роль. И я хочу быть парнем, на которого команда может положиться в любой ситуации. Буду стараться делать всё, что в моих силах, чтобы помочь парням выигрывать матчи, – сказал .