Бродхерст о цели «Амура» выиграть Кубок Гагарина в 2026 году: «Клуб, кажется, серьезно настроен на то, чтобы попытаться сделать что-то великое»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Алекс Бродхерст Хоккей

Алекс Бродхерст высказался о цели «Амура» выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.

Американский форвард на прошлой неделе подписал контракт с клубом из Хабаровска.

– Прежде всего, расскажи, как шел процесс переговоров с «Амуром» о новом контракте. Как ты принял решение переехать на Дальний Восток?
 
– Я думаю, что переговоры прошли отлично. Очевидно, когда вы хотите подписать новый контракт с новым клубом, вы смотрите на множество факторов. Один из них – заинтересованность клуба в вас. Я понял, что в «Амуре» верят в меня. Вижу, что у меня есть шанс стать важной частью этой команды.

– Знаешь ли ты о стратегической цели «Амура» – выиграть Кубок Гагарина в 2026 году? Что ты об этом думаешь?
 
– Да, это было определяющим фактором в процессе принятия решения о переходе в команду. Я думаю, когда вы подписываете контракт с новым клубом, вы, очевидно, хотите, чтобы были высокие цели, хочется быть частью команды-победительницы. Так что «Амур», кажется, довольно серьезно настроен на то, чтобы попытаться сделать что-то великое.
 
– Готовы ли вы стать тем игроком, который поведет команду к этой цели?
 
– Да. Очень рад этой возможности. Я думаю, что это отличный шанс для меня взять на себя более важную роль. И я хочу быть парнем, на которого команда может положиться в любой ситуации. Буду стараться делать всё, что в моих силах, чтобы помочь парням выигрывать матчи, – сказал Бродхерст

4 комментария

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Валера Синюков
Мечтать не вредно.
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Александр Мельников
Я тоже настроен пытаться. Попытка не пытка. А вот и настрой пропал)) Крылья Советов чемпион!)
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Cергей Сухарев
Будем посмотреть.
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Максим Старовойтов
Для начала пусть пошумят хорошо в ПО а уж потом на кубок смотрят. Если так сложится и еще пару лет и тогда все возможно. А то тот же Локомотив который год шумит а его только качает как и Северсталь.
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