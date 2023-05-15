Бродхерст может заработать 84 млн рублей с учетом бонусов в «Амуре» («СЭ»)

Алекс Бродхерст может заработать 84 миллиона рублей в «Амуре».

Сегодня хабаровский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с американским нападающим.

По информации « », зарплата хоккеиста составит 70 миллионов рублей. С учетом бонусов может получить до 84 миллионов.

В минувшем сезоне форвард провел 67 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 30 (14+16) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 8 (3+5) очков в 14 матчах.