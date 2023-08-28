Женская сборная Китая вышла в элитный дивизион ЧМ впервые с 2009-го. Финал 1A в Шэньчжэне посетили 10 088 зрителей, средняя посещаемость «Куньлуня» в КХЛ-2022/23 – 811 человек

Теги болельщики женский хоккей КХЛ чемпионат мира жен сборная Китая жен сборная Нидерландов Сборная Китая по хоккею чемпионат Китая Куньлунь Ред Стар Хоккей

Женская сборная Китая вышла в элитный дивизион чемпионата мира впервые с 2009-го.

Азиатская команда выиграла 5 из 5 матчей на домашнем турнире в дивизионе 1A.

В финале китайская сборная обыграла Нидерланды (2:1). Матч в Шэньчжэне посетили 10 088 зрителей.

Отметим, что средняя посещаемость домашних матчей китайского клуба Фонбет чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2022/23 составила всего 811 зрителей.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hemsky
Ну вот, пора Куньлуню вернуться в Китай.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Этот проект надо или закрывать или переносить на арены Китая в Гуанчжоу или Шанхай . Лучше в Шанхай - гигантский город с населением 25 млн человек.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Ответ Machine Head
Этот проект надо или закрывать или переносить на арены Китая в Гуанчжоу или Шанхай . Лучше в Шанхай - гигантский город с населением 25 млн человек.
Шэньжэнь это айтишная столица и мировой центр микроэлектроники, а Шанхай это гигантская деревня в тропиках, там совершенно разная публика. КРС надо играть там, где и планировали - в Пекине, но проблема в том, что Китаю нафиг они не нужны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рус Киссенжер
эмансипация в хоккее?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий