Женская сборная Китая вышла в элитный дивизион ЧМ впервые с 2009-го. Финал 1A в Шэньчжэне посетили 10 088 зрителей, средняя посещаемость «Куньлуня» в КХЛ-2022/23 – 811 человек
Женская сборная Китая вышла в элитный дивизион чемпионата мира впервые с 2009-го.
Азиатская команда выиграла 5 из 5 матчей на домашнем турнире в дивизионе 1A.
В финале китайская сборная обыграла Нидерланды (2:1). Матч в Шэньчжэне посетили 10 088 зрителей.
Отметим, что средняя посещаемость домашних матчей китайского клуба Фонбет чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2022/23 составила всего 811 зрителей.
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