Женская сборная Китая вышла в элитный дивизион ЧМ впервые с 2009-го. Финал 1A в Шэньчжэне посетили 10 088 зрителей, средняя посещаемость «Куньлуня» в КХЛ-2022/23 – 811 человек

Женская сборная Китая вышла в элитный дивизион чемпионата мира впервые с 2009-го.

Азиатская команда выиграла 5 из 5 матчей на домашнем турнире в дивизионе 1A.

В финале китайская сборная обыграла Нидерланды (2:1). Матч в Шэньчжэне посетили 10 088 зрителей.

Отметим, что средняя посещаемость домашних матчей китайского клуба Фонбет чемпионата « » в сезоне-2022/23 составила всего 811 зрителей.