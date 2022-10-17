Тренер женской сборной Китая об игре за «Куньлунь»: «Работай я на россиян, улетела бы первым же рейсом. Но не хочу сказать, что ситуация с правами человека в Китае лучше»

Тренер вратарей женской сборной Китая рассказала о ситуации в после 24 февраля.

Ноора Рятю, экс-голкипер национальной команды Финляндии, пять лет выступала за «Ред Стар».

«В один день мы собирались уезжать, в другой – собирались остаться. Мы начали ориентироваться на то, что собираются делать мужчины, выступающие в , – передает слова Рятю Helsingin Sanomat.

Как утверждает женщина, руководство клуба в какой-то момент заявило, что если уедет кто-то еще, то команду придется расформировывать.

«Руководители поступили умно и начали давить на жалость. Я не хотела стать тем человеком, который примет окончательное решение, тем человеком, который лишит других игроков их мечты выступать на профессиональном уровне.

В итоге было так: если мы все вместе решаем уехать – то и я уезжаю. Если решаем остаться – я остаюсь.

Если бы я работала на россиян, то улетела бы первым же рейсом. Но я работала на китайцев.

Тем не менее я не хочу сказать, что ситуация с правами человека в Китае лучше, чем в России», – сообщила специалистка.

На ЧМ-2023 Рятю будет работать с канадскими коллегами и верит в то, что команда не будет столь сильно подвержена влиянию спортивных властей страны, как это было во время Олимпиады в Пекине.

«На первых порах я слышала по-настоящему странные истории. Сейчас, надеюсь, все будет хорошо, хотя мало ли что может быть, когда отвечаешь перед Федерацией хоккея Китая.

Давление на тренерский штаб может быть очень сильным, потому что работодатель, дающий деньги, хочет видеть результат», – подчеркнула Рятю, имея в виду возможное вмешательство федерации в работу тренеров.