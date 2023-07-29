Китайский клуб «КРС Ванке Рэйз» вышел из ЖХЛ. Причина – участие игроков сборной Китая в чемпионате страны

Теги женский хоккей сборная Китая жен Женская хоккейная лига Ванке Рэйз Хоккей

Китайский клуб «КРС Ванке Рэйз» объявил о выходе из ЖХЛ.

Команда выступала в Женской хоккейной лиге с 2019 года.

За четыре сезона она дважды стала победителем турнира – в сезонах-2019/20 и 2021/22. В сезоне-2020/21 клуб уступил в финале плей-офф уфимской «Агидели», а в прошлом сезоне завершил свое выступление в четвертьфинале. 

Сообщается, что команда вынуждена сняться с турнира по причине участия игроков сборной Китая во внутреннем первенстве страны.

«Хоккейный клуб «КРС Ванке Рэйз» завершил свой путь в сезоне-2022/23 в Женской хоккейной лиге. Это был наш четвертый сезон в ЖХЛ, и мы получили прекрасный опыт, как и в предыдущие годы. Благодарим лигу за все, что вы сделали, чтобы помочь нашей команде добиться отличных результатов в предыдущих сезонах.

Во время выступлений в ЖХЛ у нашей команды была возможность соревноваться с игроками высокого уровня, что помогло нам улучшить мастерство, благодаря чему наши игроки попали на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Позвольте поблагодарить за бесценный опыт в Женской хоккейной лиге, а также пожелать всем ее командам успехов в предстоящем сезоне», – говорится в заявлении клуба.


 
 

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1 комментарий

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Roman Roman
БРИКС рулит? даже женские хоккеисты ушли...
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