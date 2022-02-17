Тардиф о развитии женского хоккея: «КХЛ может послужить отличным примером для НХЛ»

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Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался касательно развития женского хоккея.

«Будем обсуждать с НХЛ их возможное участие в развитии женского хоккея. Я лично постараюсь донести до них необходимость их вовлеченности.

КХЛ в этом отношении может послужить отличным примером для НХЛ. Российская лига организовала внутри своей структуры Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ), после чего уровень сборной России заметно вырос.

ЖХЛ подготовила две команды для участия в Олимпийских играх в Пекине, они помогли в подготовке и сборной Китая», – сказал Тардиф.

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