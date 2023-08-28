Глава МИД Финляндии о «Хартвалл Арене» Ротенберга и Тимченко: «Мы готовим решение. Важно, чтобы процесс был юридически легальным»

Власти Финляндии скоро примут решение о судьбе «Хартвалл Арены».

Ранее сообщалось, что и решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза.

Власти Хельсинки обсуждают, что делать с простаивающей впустую ареной. Столичная администрация предлагает внести изменения в законодательство с тем, чтобы арену вновь можно было использовать по прямому назначению как место проведения спортивных и культурных мероприятий.

«Мы приступили к подготовке решения. Для начала необходимо обозначить варианты, каким образом арену и прочую подобную недвижимость можно было бы использовать во имя общего блага.

В ближайшее время будет принято решение, подробности огласят позже. В столице необходимо масштабное здание, где можно устраивать различные публичные мероприятия.

Важно, чтобы процесс был юридически легальным. Поэтому нам потребуется некоторое время», – заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.