Глава МИД Финляндии о «Хартвалл Арене» Ротенберга и Тимченко: «Мы готовим решение. Важно, чтобы процесс был юридически легальным»
Власти Финляндии скоро примут решение о судьбе «Хартвалл Арены».
Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза.
Власти Хельсинки обсуждают, что делать с простаивающей впустую ареной. Столичная администрация предлагает внести изменения в законодательство с тем, чтобы арену вновь можно было использовать по прямому назначению как место проведения спортивных и культурных мероприятий.
«Мы приступили к подготовке решения. Для начала необходимо обозначить варианты, каким образом арену и прочую подобную недвижимость можно было бы использовать во имя общего блага.
В ближайшее время будет принято решение, подробности огласят позже. В столице необходимо масштабное здание, где можно устраивать различные публичные мероприятия.
Важно, чтобы процесс был юридически легальным. Поэтому нам потребуется некоторое время», – заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
При любом отношении к владельцам - они владельцы. Или через суд доказываете незаконность, или не натягивайте сову на глобус, принимая "юридически легальные" подзаконные акты под конкретный случай.
Чем вы тогда лучше?
Тех же фиников, имеющих недвижимость в РФ (а таких немало) в чем-либо ограничили?
А наших ещё как. Причем речь идет об очень многих людях. Собственность есть, а вроде бы и нет. Поверили в "неприкосновенность частной собственности"...