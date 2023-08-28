Глава МИД Финляндии о «Хартвалл Арене» Ротенберга и Тимченко: «Мы готовим решение. Важно, чтобы процесс был юридически легальным»

Теги бизнес КХЛ Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Хартвалл Арена Политика Хоккей

Власти Финляндии скоро примут решение о судьбе «Хартвалл Арены».

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза.

Власти Хельсинки обсуждают, что делать с простаивающей впустую ареной. Столичная администрация предлагает внести изменения в законодательство с тем, чтобы арену вновь можно было использовать по прямому назначению как место проведения спортивных и культурных мероприятий.

«Мы приступили к подготовке решения. Для начала необходимо обозначить варианты, каким образом арену и прочую подобную недвижимость можно было бы использовать во имя общего блага.

В ближайшее время будет принято решение, подробности огласят позже. В столице необходимо масштабное здание, где можно устраивать различные публичные мероприятия.

Важно, чтобы процесс был юридически легальным. Поэтому нам потребуется некоторое время», – заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Вот так "во имя общего блага" и напрочь забывают о неприкосновенности частной собственности.
При любом отношении к владельцам - они владельцы. Или через суд доказываете незаконность, или не натягивайте сову на глобус, принимая "юридически легальные" подзаконные акты под конкретный случай.
Чем вы тогда лучше?
Тех же фиников, имеющих недвижимость в РФ (а таких немало) в чем-либо ограничили?
А наших ещё как. Причем речь идет об очень многих людях. Собственность есть, а вроде бы и нет. Поверили в "неприкосновенность частной собственности"...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Подогнать под легитимность отжим частной собственности? Либералы скажут это другое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashka.loker
Отжимают недвижимость у граждан Финляндии?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий