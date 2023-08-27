Ротенберг о слогане «Без страха и упрека»: «Мы бесстрашны и идем вперед. Как учила ленинградская улица, мы готовы к любому испытанию»

Роман Ротенберг высказался о слогане СКА «Без страха и упрека».

«Слоган «Без страха и упрека» говорит о том, что мы бесстрашны и идем вперед. Как нас учила ленинградская улица, мы готовы к любому испытанию с любым соперником.

Давления после слов Миллера о цели СКА не добавилось. У нас всегда такая цель, в каждом сезоне. Это все строится по крупицам, нужно укреплять победный монолит. А это победа в каждой игре, поэтому пойдем шаг за шагом и будем стремиться выиграть в каждом матче.

Готов ли биться с мужиками в ? Стабильность – признак мастерства. Будем смотреть по его игре. Мы никогда не довольны. Когда будем с Кубком Гагарина, тогда будем довольны. Наша задача – развивать каждого игрока и добиваться результата в каждой игре.

Думаем ли о перекрестном плей-офф? Мы думаем только о следующей игре», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.