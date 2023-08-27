Ротенберг о слогане «Без страха и упрека»: «Мы бесстрашны и идем вперед. Как учила ленинградская улица, мы готовы к любому испытанию»

Теги СКА Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг высказался о слогане СКА «Без страха и упрека».

«Слоган «Без страха и упрека» говорит о том, что мы бесстрашны и идем вперед. Как нас учила ленинградская улица, мы готовы к любому испытанию с любым соперником.

Давления после слов Миллера о цели СКА не добавилось. У нас всегда такая цель, в каждом сезоне. Это все строится по крупицам, нужно укреплять победный монолит. А это победа в каждой игре, поэтому пойдем шаг за шагом и будем стремиться выиграть в каждом матче.

Готов ли Иван Демидов биться с мужиками в КХЛ? Стабильность – признак мастерства. Будем смотреть по его игре. Мы никогда не довольны. Когда будем с Кубком Гагарина, тогда будем довольны. Наша задача – развивать каждого игрока и добиваться результата в каждой игре.

Думаем ли о перекрестном плей-офф? Мы думаем только о следующей игре», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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15 комментариев

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Strannix
Что ты знаешь о Ленинградской улице, пижон с золотой ложкой.
+17
0
+17
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FinishedBreakfast
Всё намешано. И Дон Кихот, и рыцари на презентации (в европейском доспехе кстати), и ленинградская улица. Какой-то компот
+13
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+12
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Н.Ф.
"Если драка неизбежна, бить надо первым", — добавил Роман Ротенберг.
+9
-1
+8
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memphis
Как же они пытаются из этого клоуна "своего пацана" сделать) стыдоба
+5
0
+5
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catcher69
Ответ FinishedBreakfast
Всё намешано. И Дон Кихот, и рыцари на презентации (в европейском доспехе кстати), и ленинградская улица. Какой-то компот
так и живут...
+5
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Dimonster!
Тот неловкий момент, когда тебя должна была научить ленинградская улица, но в 10 лет улица стала петербуржской и, вообще, родители увезли тебя в Хельсинки (((
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Dmitry Stolov
Да уж, обществу, где кичатся уличным воспитанием, диагноза можно и не ставить
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J-12
обычный русский парень, без богатых родителей, всего добившейся сам! Ничего я не перепутал?
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J-12
управляет армейским клубом. Ведь Роман как законопослушный гражданин и патриот России явно же проходил срочную службу
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Viktor Plaksin
Ответ Н.Ф.
"Если драка неизбежна, бить надо первым", — добавил Роман Ротенберг.
и хлеб всему голова
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Красная стрела
Ну с Дон Кихотом у него одна общая деталь есть. Так же с головкой не дружит.
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Hola Hola
Когда это его ленинградская улица успела чему-то научить? В прошлой жизни? Пока что кажется, что его жизни учили "пацанские" паблики в ВК. Ауф!
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Damien King
Какая ленинградская улица, он в 10 лет уехал в Финляндию. Ещё и из непростой семьи
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Tosha NeoN
Ленинградская улица у Романа была в Финляндии или Великобритании ?
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Bokoffsky
А расшифровка слова "упрёк" какая-то будет?
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