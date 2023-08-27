Глава «Газпрома» Миллер: «Цель СКА – выиграть Кубок Гагарина. Клуб – один из символов Петербурга, а одна из традиций города – ставить амбициозные цели»
Алексей Миллер заявил, что цель СКА на сезон – победа в Кубке Гагарина.
«У нас важное событие нового хоккейного сезона, презентация обновленного состава хоккейной команды СКА.
СКА – один из символов Петербурга, города который умеет хранить и преумножать традиции. И одна из традиций Петербурга – ставить амбициозные цели.
В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель – выиграть Кубок Гагарина. А, как известно, правильно поставленная цель – половина успеха.
Вторая – верить, что сплав опыта и молодости на площадке, профессионализм тренерского штаба, а самое главное, горящие глаза и победный настрой ребят позволит достигнуть этой цели.
И мы с вами увидим яркую мощную и результативную игру команды», – сказал председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром».
Роман Ротенберг: «Огромная благодарность «Газпрому» и Миллеру – их помощь и поддержка позволяют СКА развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года»
Тренер недоразумение.Федорову
в подметки не годится.А,Роме
постоянно,дифирамбы-лучший из
лучших.Надоела похвальба.
Опротивел!!!
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