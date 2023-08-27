Глава «Газпрома» Миллер: «Цель СКА – выиграть Кубок Гагарина. Клуб – один из символов Петербурга, а одна из традиций города – ставить амбициозные цели»

Алексей Миллер заявил, что цель СКА на сезон – победа в Кубке Гагарина.

«У нас важное событие нового хоккейного сезона, презентация обновленного состава хоккейной команды .

СКА – один из символов Петербурга, города который умеет хранить и преумножать традиции. И одна из традиций Петербурга – ставить амбициозные цели.

В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель – выиграть . А, как известно, правильно поставленная цель – половина успеха.

Вторая – верить, что сплав опыта и молодости на площадке, профессионализм тренерского штаба, а самое главное, горящие глаза и победный настрой ребят позволит достигнуть этой цели.

И мы с вами увидим яркую мощную и результативную игру команды», – сказал председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром».

Роман Ротенберг: «Огромная благодарность «Газпрому» и Миллеру – их помощь и поддержка позволяют СКА развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года»