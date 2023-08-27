Глава «Газпрома» Миллер: «Цель СКА – выиграть Кубок Гагарина. Клуб – один из символов Петербурга, а одна из традиций города – ставить амбициозные цели»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Миллер заявил, что цель СКА на сезон – победа в Кубке Гагарина.

«У нас важное событие нового хоккейного сезона, презентация обновленного состава хоккейной команды СКА.

СКА – один из символов Петербурга, города который умеет хранить и преумножать традиции. И одна из традиций Петербурга – ставить амбициозные цели.

В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель – выиграть Кубок Гагарина. А, как известно, правильно поставленная цель – половина успеха.

Вторая – верить, что сплав опыта и молодости на площадке, профессионализм тренерского штаба, а самое главное, горящие глаза и победный настрой ребят позволит достигнуть этой цели.

И мы с вами увидим яркую мощную и результативную игру команды», – сказал председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром».

Роман Ротенберг: «Огромная благодарность «Газпрому» и Миллеру – их помощь и поддержка позволяют СКА развиваться, усиливать состав, становиться лучше год от года»

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
у всех команд цель выиграть кубок Гагарина.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Синяков
Ответ Сергей Галынский
Хотите выиграть - уберите недотренера
лучше убрать эту недокоманду
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Сергеевич
Ромашка так обазлил всю лигу, что все будут болеть против СКА, не зависимо с кем они будут играть и вряд-ли они выиграют КГ и Миллер со своим мешком бабла им не поможет!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
johnnyplank
Как же он надоел.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Хотите выиграть - уберите недотренера
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serg13s
СКА в Кхл это хуже чем Спартак в Рпл
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
получается, в прошлые сезоны такая цель не ставилась?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фрол21208
Ответ Going
Комментарий удален модератором
этот парень был из тех...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодой ствол
Ответ Фрол21208
этот парень был из тех...
так сказать, помянем..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pro_Evolution
Ответ Serg13s
СКА в Кхл это хуже чем Спартак в Рпл
Дядь, логика у тебя железная. СКА очевидно гораздо ближе к другому клубу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kalc1976@list.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Pro_Evolution
Дядь, логика у тебя железная. СКА очевидно гораздо ближе к другому клубу.
)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дмитриевич
Ответ Rus Donskoy
у всех команд цель выиграть кубок Гагарина.
безусловно. особенно у Витязя и Куньлуня))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uragan Boy
Ответ Rus Donskoy
у всех команд цель выиграть кубок Гагарина.
все верно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KozlikX
Ответ Going
Комментарий удален модератором
как ты пролез с таким комментарием )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Going
Ответ johnnyplank
Как же он надоел.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Савин
С таким тренером.Полная утопия!!!
Тренер недоразумение.Федорову
в подметки не годится.А,Роме
постоянно,дифирамбы-лучший из
лучших.Надоела похвальба.
Опротивел!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бацко нановша
Газпром. Почему стоит так дёшево? Покупать акции? Что ждать в 2023 году?
https://dzen.ru/a/Y8qW_JvbgFBWQppN
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Sekhian
на пенсии видимо, кроме спорта, заняться особо нечем председателю правления газпрома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Ульянов
он сказал что они вернуться "перерожденными"?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий