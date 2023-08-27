Ротенберг забил лакросс-гол в благотворительном матче СКА

Теги СКА видео КХЛ Роман Ротенберг Сергей Иванов Хоккей

Роман Ротенберг забил лакросс-гол в благотворительном матче.

Главный тренер СКА Ротенберг поразил ворота голкипера Сергея Иванова. Он забил при выходе «2 в 0».

«СКА-Синие» победили «СКА-Белые» со счетом 13:10. В составе победителей играли Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Медведев набрал 4 (2+2) балла, Ротенберг – 6 (2+4) очков.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alobama74
ОГО ВОТ ОН ВОТ ОН будущий тренер сборной россии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ottomann
не часто увидишь такую академичность в игре)))

4 соперника ближе к вратарю, чем любой из защищающейся команды, какое совпадение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pupkin
Кажется, с первым вратарем на сезон СКА определился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Якушевич
15 миллионов долларов год на 8 лет в НХЛ этому господину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Котов
глядишь ещё и в нхл заберут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Йозе Марино одобряет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ферзь на р1
Где-то в Эдмонтоне Макдевид начал нервничать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий