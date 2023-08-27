Ротенберг забил лакросс-гол в благотворительном матче СКА
Роман Ротенберг забил лакросс-гол в благотворительном матче.
Главный тренер СКА Ротенберг поразил ворота голкипера Сергея Иванова. Он забил при выходе «2 в 0».
«СКА-Синие» победили «СКА-Белые» со счетом 13:10. В составе победителей играли Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Медведев набрал 4 (2+2) балла, Ротенберг – 6 (2+4) очков.
4 соперника ближе к вратарю, чем любой из защищающейся команды, какое совпадение)