Ротенберг забил лакросс-гол в благотворительном матче СКА

Роман Ротенберг забил лакросс-гол в благотворительном матче.

Главный тренер СКА Ротенберг поразил ворота голкипера . Он забил при выходе «2 в 0».

«СКА-Синие» победили «СКА-Белые» со счетом 13:10. В составе победителей играли Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Медведев набрал 4 (2+2) балла, Ротенберг – 6 (2+4) очков.