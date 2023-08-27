Трямкин об НХЛ: «Я от мечты не отказался, скорее она от меня. Были диалоги с 5-7 командами об одностороннем контракте. А потом жесткий стоп»

Никита Трямкин рассказал о переговорах с клубами НХЛ в это межсезонье.

– Только 5 июля было объявлено, что вы остаетесь в « » на два года. Когда вы для себя определили это?

– 4 июля.

– Почему так долго ждали?

– Ждал вариантов в . Все там сначала было отлично, хорошие диалоги, с пониманием конечного результата. Потом была пауза в течение месяца: ни информации, ничего. Потом опять возобновились разговоры, но уже все было не настолько прекрасно, как до этого. Я, конечно, знаю, что особо верить в эти сказки не стоит. Но были достаточно серьезные диалоги, думал, что все будет нормально. Оказалось, что нет. Можно было ждать хоть до конца августа, до сентября. Возможно, был бы вариант. Но я был не готов столько ждать. Я ждал достаточное количество времени – с середины марта прошло четыре с половиной месяца.

– Серьезные разговоры – это что?

– О сумме не было разговора. Говорили о том, что будет односторонний контракт. Я разговаривал с генеральными менеджерами. Мне казалось, что это серьезно.

– Много было команд?

– Порядка пяти-семи. С какими-то серьезнее говорили, с какими-то менее. Конечно, я понимал, что происходит. Когда открылся рынок, видел, какие позиции и где закрываются. Осознавал, что где-то контракта можно и не дождаться. Можно было ждать до августа, но смысл? Пропустил бы предсезонку.

– На двусторонний контракт не поехали бы?

– О нем и речи не было. Все разговоры были об одностороннем.

– Вы отказались от мечты еще раз поехать в НХЛ, потому что не захотели ждать?

– Нет. Я не отказался от мечты, скорее мечта от меня отказалась. Когда у меня закончился сезон, мы созванивались по видео, меня знакомили с тренерами по защитникам. А потом жесткий стоп в переговорах. Причем со всеми командами сразу. В моменте я не понял, что происходит. Когда открылся рынок, все стало ясно. Видел, что те команды, которые были во мне заинтересованы, закрывают позиции очень быстро. Агенты говорили, что, может быть, где-то что-то появится. Но я уже не был готов ждать. Посчитал, что своим североамериканским агентам я дал достаточно времени на работу.

– Вы сильно расстроились?

– Отчасти да. Просто изначально все складывалось хорошо, а закончилось вот так. Было разочарование.

– У вас двое маленьких детей. Жена была согласна на переезд в США?

– Да, семья была готова к переезду. Собрали вещи и поехали, – сказал защитник «Автомобилиста».