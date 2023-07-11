Леонид Вайсфельд: «Чтобы Трямкин уехал из Екатеринбурга в другую команду КХЛ, его надо чем-то сильно удивить. Он домашний»

Теги Автомобилист возможные переходы Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Никита Трямкин Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о продлении Никитой Трямкиным контракта с «Автомобилистом».

28-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на 2 года. 

– Много ходило разговоров о том, что Трямкин вот-вот перейдет в НХЛ. А в итоге – гора родила мышь. Защитник никуда не перешел, даже в топ-клубы КХЛ. Как считаете, были вообще у него шансы вернуться за океан?

– Были, безусловно. Другой вопрос, какие там были предложения. Что касается других клубов КХЛ, то чтобы Трямкин уехал из Екатеринбурга в другую команду лиги, его надо чем-то очень сильно удивить. Потому что он такой домашний, ему там очень нравится.

Я тоже был удивлен, что они так долго не подписывали контракт. Но я думаю, что все-таки это было связано с тем, что какие-то варианты были в НХЛ. А может быть, хотел посмотреть, какие будут предложения. Видимо, никаких хороших вариантов не было, поэтому подписал контракт со своим клубом, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Его надо чем -то удивить . Чем можно удивит в современном мире ?.. Количеством денег . Роман Борисович умеет удивлять народ!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Знатный стахановец
О "домашнем" Тряме Вайсфельд прав. Никитос не раз сам об этом говорил в своих собеседованиях с журналистами. Ничего удивительного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий