Леонид Вайсфельд: «Чтобы Трямкин уехал из Екатеринбурга в другую команду КХЛ, его надо чем-то сильно удивить. Он домашний»

Леонид Вайсфельд высказался о продлении Никитой Трямкиным контракта с «Автомобилистом».

28-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на 2 года.

– Много ходило разговоров о том, что Трямкин вот-вот перейдет в . А в итоге – гора родила мышь. Защитник никуда не перешел, даже в топ-клубы КХЛ. Как считаете, были вообще у него шансы вернуться за океан?

– Были, безусловно. Другой вопрос, какие там были предложения. Что касается других клубов КХЛ, то чтобы уехал из Екатеринбурга в другую команду лиги, его надо чем-то очень сильно удивить. Потому что он такой домашний, ему там очень нравится.

Я тоже был удивлен, что они так долго не подписывали контракт. Но я думаю, что все-таки это было связано с тем, что какие-то варианты были в НХЛ. А может быть, хотел посмотреть, какие будут предложения. Видимо, никаких хороших вариантов не было, поэтому подписал контракт со своим клубом, – сказал бывший генменеджер клубов .