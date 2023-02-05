5 команд НХЛ интересуются защитником «Автомобилиста» Трямкиным. Хоккеист играл в лиге за «Ванкувер»

Теги Автомобилист Ванкувер НХЛ КХЛ Никита Трямкин Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Трямкин вызвал интерес у клубов НХЛ.

Ранее стало известно, что защитник отказался подписать новый контракт с «Автомобилистом». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 апреля.

К 28-летнему хоккеисту проявляют интерес пять команд НХЛ, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Трямкин набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 9» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:25.

Ранее россиянин уже играл в НХЛ, где в течение двух сезонов – с 2016 по 2017 год – представлял «Ванкувер».

Он сыграл 79 матчей в лиге и отметился 11 (3+8) баллами.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Федор Макларен
Да по-любому агент цену набивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max_Ekb96
Ответ Александр Петров
Я бы ещё Голышева в нагрузку отдал!) Вообще играть не хочет!!!
2 по цене одного 😁😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hola Hola
Наверное, те, кто танковать под следующий драфт собрался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uriy1337
Ну, что за бред, ааа?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евген2110
Только не останавливайте пусть едет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихонов
Ответ heivani
Если интересуются довольно средним по уровню КХЛ защитником/ кроме антропометрических данных/,то видимо уровень НХЛ не особо то и сильнее нашего ,,колхоза,,.
Агент работает (просто постеснялись написать 20 команд вместо 5). А по факту скорее всего перейдёт в СКА или ЦСКА либо продлит контракт с Авто с прибавкой в зарплате как "игрок, отвоёванный у НХЛ". Потому что вряд ли кто-то в НХЛ даст ему односторонний контракт, а он вряд ли захочет играть в АХЛ за копейки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex1382
надеюсь это только слухи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Юрин
Ответ Александр Петров
Я бы ещё Голышева в нагрузку отдал!) Вообще играть не хочет!!!
Это точно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Юрин
Ответ Александр Петров
Я бы ещё Голышева в нагрузку отдал!) Вообще играть не хочет!!!
Это точно, почувствовали халяву и играть перестали . И тот и другой уже там побывали и вернулись обратно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heivani
Если интересуются довольно средним по уровню КХЛ защитником/ кроме антропометрических данных/,то видимо уровень НХЛ не особо то и сильнее нашего ,,колхоза,,.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Дронов оказался нужен только в АХЛ, а Трямкин в НХЛ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Петров
Я бы ещё Голышева в нагрузку отдал!) Вообще играть не хочет!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Калаш
Какую же они совершат ошибку, кому он достанется.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий