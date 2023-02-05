5 команд НХЛ интересуются защитником «Автомобилиста» Трямкиным. Хоккеист играл в лиге за «Ванкувер»

вызвал интерес у клубов НХЛ.

Ранее стало известно, что защитник отказался подписать новый контракт с « ». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 апреля.

К 28-летнему хоккеисту проявляют интерес пять команд НХЛ, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Трямкин набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 9» в 57 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 18:25.

Ранее россиянин уже играл в , где в течение двух сезонов – с 2016 по 2017 год – представлял « ».

Он сыграл 79 матчей в лиге и отметился 11 (3+8) баллами.