Трямкин о жизни в Ванкувере: «Травой пахло, бывало. Тогда это было дико. Город отличный, комфортный»

рассказал о жизни в Ванкувере, где периодически ощущал запах травки.

Защитник отыграл за «Кэнакс» часть сезона-2015/16 и полный сезон-2016/17.

– Как Ванкувер в плане жизни? Слышал, что там пахнет травкой.

– Отличный город, реально комфортный. Травой на самом деле бывало, что пахло. Сейчас, конечно, вспоминаю об этом более спокойно, а тогда для меня это было дико. Жил от арены в пяти минутах езды, до центра близко – буквально пару кварталов пешком.

В Ванкувере высокие цены на недвижимость. Например, мы снимали апартаменты, где было две спальни, кухня, гостиная, за 4 тысячи долларов.

Правда, мы ничего не докупали из мебели и посуды – она была полностью обустроена. Что касается криминала, в центре ничего такого не было, но там есть один неспокойный район, проезжал мимо него.

– Культура вождения там и здесь – большая разница?

– Да, очень большая. Там в основном все ездили спокойно, пропускали друг друга. Хотя и у нас много водителей адекватных, но есть и такие, так скажем, специфические, – сказал защитник .