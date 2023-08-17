Никита Трямкин: «Ко мне был большой интерес из НХЛ, но потом все развернулось в другую сторону»

Никита Трямкин объяснил, почему не уехал в НХЛ в межсезонье.

– Долгое время после окончания сезона ты был без клуба, ходили слухи про . Почему решил остаться в « »?

– Сначала ситуация с НХЛ складывалась благополучно, ко мне был большой интерес, а потом все развернулось в другую сторону.

Можно было еще ждать предложений, конечно, но я считаю, что за это время можно было найти общий знаменатель, если бы они действительно хотели видеть меня. Поэтому решил остаться в России.

– Тебе предлагали односторонний контракт?

– Разговор шел только об одностороннем контракте.

– Тобой интересовались клубы, которые боролись за Кубок или которые не вышли в плей-офф?

– Были предложения и с той, и с другой стороны. Позже мои ожидания от всех предложений развеялись, потому что, как многие говорят, их обещаниям верить нельзя. Диалоги с разными клубами были очень серьезные, я даже удивлен, что не удалось договориться.

– Из «Ванкувера» не звонили?

– Нет, – сказал защитник «Автомобилиста».