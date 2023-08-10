Ротенберг об отношениях с НХЛ: «Конфликты не нужны. Мы легко можем сами пострадать. У нас могут выгрести всех талантливых ребят»

Теги СКА НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что КХЛ не нужны конфликты с НХЛ.

– Если сломать отношения с НХЛ, то больше всего пострадает СКА.

– Лучше до этого не доводить ситуацию. Конфликты не нужны. Есть поговорка: «Худой мир лучше доброй ссоры». И в этом наш принцип работы.

Мы легко можем сами пострадать. У нас могут выгрести всех талантливых ребят. Но мы этого не допустим. И будем бороться, чтобы наши парни играли в России. Мы для этого сообща должны сделать все возможное, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

Дэйли о меморандуме между НХЛ и КХЛ: «Действующего соглашения нет»

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7 комментариев

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Bartez1986
этот дядя вообще понимает, что он несёт? для чего здесь оставаться российским молодым игрокам? чтобы потом бороться за место в составе с Лайпсиком? который внезапно решил гражданство принять с одобрения того же Ромки? Человек не в себе, но генерирует идиотские интервью каждый час
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nmnackjbxkasbk
ишь как запел: худой мир.
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greedy
Ответ Bartez1986
этот дядя вообще понимает, что он несёт? для чего здесь оставаться российским молодым игрокам? чтобы потом бороться за место в составе с Лайпсиком? который внезапно решил гражданство принять с одобрения того же Ромки? Человек не в себе, но генерирует идиотские интервью каждый час
Если они не готовы здесь конкурировать с Лайпсиком, то как они будут конкурировать там?
+3
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лошадка в плаще
ротенберг:только ска имеет право выгребать молодых хоккеистов
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adimsonekat
Неее, ну мог Ромка таких адекватных слов произнести, что за клевета на Ротенберга?
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Nikolay_exp
И выгребут пока ты будешь губить отечественный хоккей
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Алекс Ну
А он ведь действительно безумен. Они и так берут сильнейших, только ещё и игрой доказавших, что они этого достойны. И едут они туда, потому что НХЛ сильнейшая лига, и плевать им на твои рассуждения.
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