Ротенберг об отношениях с НХЛ: «Конфликты не нужны. Мы легко можем сами пострадать. У нас могут выгрести всех талантливых ребят»

Роман Ротенберг отметил, что КХЛ не нужны конфликты с НХЛ.

– Если сломать отношения с НХЛ, то больше всего пострадает СКА.

– Лучше до этого не доводить ситуацию. Конфликты не нужны. Есть поговорка: «Худой мир лучше доброй ссоры». И в этом наш принцип работы.

Мы легко можем сами пострадать. У нас могут выгрести всех талантливых ребят. Но мы этого не допустим. И будем бороться, чтобы наши парни играли в России. Мы для этого сообща должны сделать все возможное, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

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