Форвард «Ак Барса» Галимов может пропустить старт сезона КХЛ из-за травмы

Теги Ак Барс травмы КХЛ Артем Галимов Хоккей

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов может пропустить начало сезона в КХЛ.

По данным Metaratings.ru, Галимов рискует пропустить начало регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела, которую получил на турнире в Челябинске в игре против «Лады» 23 августа.

Сроки восстановления Галимова неизвестны, поскольку форвард предстоит обследование.

В сезоне-2022/23 Галимов провел 63 матча в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 13 (7+6) очков при полезности «+3». В плей-офф у него 24 матча и 4 (1+3) очка при полезности «0».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий