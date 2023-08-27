Форвард «Ак Барса» Галимов может пропустить старт сезона КХЛ из-за травмы

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов может пропустить начало сезона в КХЛ.

По данным Metaratings.ru, Галимов рискует пропустить начало регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела, которую получил на турнире в Челябинске в игре против «Лады» 23 августа.

Сроки восстановления Галимова неизвестны, поскольку форвард предстоит обследование.

В сезоне-2022/23 Галимов провел 63 матча в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 13 (7+6) очков при полезности «+3». В плей-офф у него 24 матча и 4 (1+3) очка при полезности «0».