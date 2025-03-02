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  • Тамбиев о состоянии «Адмирала»: «Головная боль. Не хочу открывать все карты, рассказывать про логистику, самолеты и жаловаться на это. Вину за поражение беру на себя»
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Тамбиев о состоянии «Адмирала»: «Головная боль. Не хочу открывать все карты, рассказывать про логистику, самолеты и жаловаться на это. Вину за поражение беру на себя»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Салавата Юлаева».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и закончился поражением хозяев со счетом 3:6.

– С самого начала у нас все не заладилось. Начинать с 0:2 против такой команды как «Салават» очень тяжело. Начали раскрываться, начали делать неправильные вещи, свалились на эмоции и получали удаления. С таким соперником нельзя так играть.

Молодцы в третьем периоде, прислушались. Мы достучались до ребят, они начали делать то, что мы тренируем. Перестали делать индивидуальные ошибки.

Надеюсь, сегодняшний третий период перейдет на следующий матч. Вину сегодняшнего поражения беру на себя: я знаю, что сделали неправильно, это и сказалось на результате.

– Какое физическое состояние игроков перед решающими матчами с «Нефтехимиком»?

– Знаете, я все карты открывать не хочу. И не хочу долго рассказывать про логистику, самолеты, жаловаться на это все. Скажу так: головная боль. Игра покажет.

Стараемся подвести к этим матчам ребят как надо, это и есть задача тренерского штаба, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
logoЛеонид Тамбиев
logoСалават Юлаев
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